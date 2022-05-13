Tarihte ilk: Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida Üniversitesi'ndeki bilim insanları aydan getirilen toprağa tohum ekti ve ay toprağında bitki yetiştirmeyi başardı.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, böylece tarihte ilk kez dünyaya ait olmayan bir toprakta tohum filizlendirildi.



Söz konusu deneyde, ayın çeşitli noktalarından toplanarak getirilen toprağın 12 gramı kullanıldı.



Bitki olarak da çok kolay büyüyen ve genetik dizilimi iyi bilinen hardal otu familyasından fare kulağı teresi seçildi.



Kıyaslama yapabilmek için aynı tohum, aynı koşullarda dünyadan alınan toprakta da filizlendirildi.



FİLİZLER AY TOPRAĞINDA DAHA YAVAŞ BÜYÜDÜ



Bu süreçte ay toprağındaki filizlerin ve köklerinin daha yavaş büyüdüğü görüldü.



20 gün sonra bütün bitkiler hasat edildi ve DNA'ları üzerindeki incelemeler başladı.



Ay toprağında tarım NASA'nın ayda yerleşime geçme projesinde önemli bir adım olarak görülüyor.



Önce ayda, ardından uzayda yapılacak tarım, insanlığın uzayın derinliklerine gitme hedefinde önemli bir kilometre taşı olacak.