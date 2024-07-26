Tavukların duygularını gösterdiği tespit edildi: Korktuklarında kızarıyorlar!

Fransa'dan yapılan bir araştırmaya göre tavukların duygusal tepkilerini kızarma ve tüy kabartma ile gösterdiği tespit edildi.

Tavukların duygularını gösterdiği tespit edildi: Korktuklarında kızarıyorlar!

Bilim insanları, tavukların korktuğunda veya heyecanlandığında kızardığını, memnun hissettiğinde de başlarında bulunan tüyleri kabarttığını tespit etti.

'nın Tours Üniversitesinden araştırmacılar, 10'u ticari çiftlikten, 8'i de özel yetiştiricilerden iki grup tavuğun, yemekle ödüllendirilmek veya kucağa alınmak gibi farklı duygusal tepkilere neden olan durumlar esnasında sergiledikleri davranışlarını kayda aldı.

Görüntüleri inceleyen bilim insanları, tavukların yüzlerindeki tüyle kaplı olmayan açıkta kalmış derinin, korku ya da heyecan duygusu hissedince kızardığını belirledi.

Araştırmacılar, ayrıca kuşların, dinlenme ya da rahatlama gibi kendilerini memnun ve huzurlu hissettiren faaliyetler sırasında başlarında yer alan tüyleri kabarttığını tespit etti.

Çalışma sonucunda, kızarmanın ilk kez tavukların ruh halleriyle ilişkilendirildiğini vurgulayan bilim insanları, bulguların bu kuş türünün duygularını anlamak için yeni bir yol sunduğunu ve hayvancılık endüstrisinde kullanılabileceğini aktardı.

Telefonu tutuş şeklinize dikkat! Gizli özelliklerinizi açığa çıkarıyor

Telefonu tutuş şeklinize dikkat! Gizli özelliklerinizi açığa çıkarıyor

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Camide kendini bıçaklamak isteyen vatandaşı imam engelledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Epic Games, Fortnite'ın AB'de iPhone'a geri döndüğünü duyurdu

Epic Games, Fortnite'ın AB'de iPhone'a geri döndüğünü duyurdu

Dünyanın en yalnız ağacı yapay zeka ile eş arıyor

Dünyanın en yalnız ağacı yapay zeka ile eş arıyor

Evrenin en enerjik gama ışını hattı bulundu: 37 milyon elektron volt

Evrenin en enerjik gama ışını hattı bulundu: 37 milyon elektron volt

OpenAI, arama motoru "SearchGPT"yi başlatacak

OpenAI, arama motoru "SearchGPT"yi başlatacak

OpenAI'ın CEO'su Altman'dan Çin'e karşı "ABD liderliğinde küresel koalisyon" çağrısı

OpenAI'ın CEO'su Altman'dan Çin'e karşı "ABD liderliğinde küresel koalisyon" çağrısı

ABD'li siyasetçi sesini kaybetti: İmdadına yapay zeka yetişti

ABD'li siyasetçi sesini kaybetti: İmdadına yapay zeka yetişti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...