Taykonotlar, ilk kez uzay aracı dışına çıkacak

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, Shenzhou-19 uzay aracında görevli taykonotların ilk kez uzay aracı dışı faaliyeti gerçekleştireceklerini açıkladı.

Taykonotlar, ilk kez uzay aracı dışına çıkacak

'in Shenzhou-19 uzay aracı, 30 Ekim’de Çin’in uzay istasyonuna ulaştı. ortamında 48 gün kalan Çinli taykonotların sağlık durumlarının iyi olduğu, uzay istasyonunun işleyişinde sorun yaşanmadığı ve uzay aracı dışı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için şartların oluştuğu belirtildi.

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