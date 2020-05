Teams ile 110 bin çevrimiçi ders işlendi

Üretken ve yenilikçi nesiller yetiştirme vizyonuyla eğitim hayatına devam eden Mektebim Koleji, on binlerce öğrencisiyle Microsoft Teams işbirlikçi öğrenim platformu üzerinden uzaktan eğitime geçti. Türkiye’nin 19 şehirdeki 39 kampüsünde öğrenciler, okul yönetimi tarafından hazırlanan yenilikçi içeriklerle uzaktan eğitim süreçlerine devam ediyor.



Mektebim Koleji Ortaokul Lise Eğitim Müdürü Serdar Şeker, uzaktan eğitime geçiş süreciyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Biz bu dönemi tatil değil bir tedbir dönemi olarak ele alıyoruz. Eğitim formatının bu dönemde değişmesi gerekti ve kurum olarak teknik hazırlıklara başladık. Tüm Türkiye’deki okullarımızda günde yaklaşık 900 sınıf eş zamanlı olarak ders işliyor. Mektebim Akademik Kurul bünyesindeki eğitim uzmanlarımız, bu süreçte hangi sınıf/yaş grubunda ders sürelerinin ne kadar olması gerektiğinden, bir günde kaç ders işlenmesi gerektiğine, haftada hangi dersten kaç saat verileceğinden, hangi derslerin uzaktan eğitim kapsamına alınacağına kadar bir dizi kararlar aldı. İhtiyaçlarımıza en işlevsel ve efektif şekilde yanıt verebilen platformu seçtik; 10 binlerce öğrencimize e-posta adresi tanımladık ve Microsoft Teams platformunu kullanmaya başladık.”



Öğretmenleri ve çalışanları evlerinden organize ederek her okul için günlük ders programları oluşturulduğunu belirten Şeker: “Okul öncesi 3 yaş gruplarımızdan 12. Sınıflarımıza kadar her gün 17 farklı sınıf grubunda günlük ve haftalık ders programları hazırlandı. Öğretmenlerimize gerekli donanımlar sağlandı ve hızlı bir şekilde öğrencilerimiz kendi öğretmenleriyle derse başladı. Alt sınıflarda kendi sınıf müfredatlarının yanında oyun, web2.0 araçlarıyla oynayarak öğrenme, kodlama ve proje tabanlı içerikler yoğun olarak kullanılırken yukarıya doğru daha akademik çalışmalar yapılıyor. Ortaokul ve lise gruplarımızda, işlenen uzaktan eğitim paralelinde periyodik olarak çevrimiçi deneme sınavlar yapılarak öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini takip ediyoruz. Pandemi tedbirinin başladığı günden bugüne kadar okullarımızda toplamda 110 bin adet ders işlendi” dedi.

Microsoft Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Aslı Arbel

Teams ile eğitimde fiziksel sınırların ortadan kalktığına değinen Microsoft Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Aslı Arbel, “Pedagojik araştırmalarla geliştirdiğimiz Microsoft Teams, eğitim alanında şu an 175 ülkedeki 183 bin bölgede aktif olarak kullanımda. Türkiye’de lise ve üniversitelerde 582 binden fazla öğrenci Teams ile uzaktan eğitime devam ediyor. Teams ile her eğitim seviyesine göre iş birliğine dayalı sınıflar oluşturuluyor. Dijital sınıf defterleri, ders planlama, ödev takibi, öğrencilerle içerik ve kaynak paylaşma, ders kaydı, düzenli zümre toplantıları oluşturma, veli görüşmeleri düzenleme ve web seminerleri düzenleme gibi eğitim ihtiyaçlarına çözümler sunuluyor. Teams’te 60’dan fazla yabancı dile çeviri, sesli metni yapay zekâ servislerimizle yazıya dönüştürme, dikkat dağınıklığı veya disleksi gibi özel durumlara göre geliştirilen öğrenim araçları sağlıyoruz. Okul idarecileri, öğretmenler ve eğitimciler, Microsoft Eğitmen Ağı ile birbiriyle en iyi uygulama örneklerini paylaşıyor” dedi.



TEAMS İLE GÜVENLİ UZAKTAN EĞİTİM



Bugünlerde yaşadığımız salgın gibi durumlarda siber saldırılar da artıyor ve çeşitleniyor. Microsoft, eğitim kurumlarını ve öğrencileri bu saldırılardan ve kötüye kullanım senaryolarından gelişmiş



yöntemlerle koruyor. Öğretmenler dışarıya kapalı bir şekilde, kontrollü ve güvenli çevrimiçi sınıflarda uzaktan ders işleyebiliyor. Dersine kimin katılıp katılamayacağını kontrol edebiliyor. Microsoft, her gün 8 trilyondan fazla güvenlik sinyali işleyen Microsoft, Teams’teki gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle siber zorbalık ve taciz gibi olumsuz davranışları önlemeye yardımcı olmak için sohbetleri takip ediyor. Teams güvenlik ve gizlilik konusunda KVKK, Aile Eğitim Hakları ve Gizlilik Yasası ve GDPR dahil olmak üzere 90'dan fazla yasal standardı karşılıyor. Microsoft Kimlik ve Erişim Yönetimi, Azure Güvenlik Merkezi ve Windows Defender, Azure Gelişmiş Tehdit Koruması gibi uygulamalar, Teams kullanımında entegre bir güvenlik kalkanı oluşturuyor. Teams ile öğrenciler dersleri kaçırmıyor.



Öğretmenler derse giremeyen öğrenciler için ders kayıtlarını güvenli bir şekilde Microsoft Stream servisi ile “eş zamansız öğrenime” açabiliyor. Microsoft Stream’de video kaydını öğretmen istediği yerden başlatarak öğrencilerin daha odaklı ve etkin bir şekilde öğrenmesini sağlayabiliyor.



Microsoft Teams ile uzaktan eğitime geçmek çok kolay. Microsoft Office 365 Eğitim sürümünü tüm okullara ücretsiz olarak veriyor. Geçerli bir kurum hesabı olan tüm öğretmen ve öğrenciler Microsoft Teams ve Office 365 Eğitim araçları ile uzaktan eğitime geçebilir. Office 365 Eğitim kurum hesabınız yok ise, buradan indirebilirsiniz. Microsoft uzaktan eğitime geçişe yardımcı olmak için BT’ye, eğitmenlere, eğitim personeline ve öğrencilere geçiş esnasında destek olacak kaynaklar, eğitimler ve nasıl yapılır kılavuzları oluşturdu. Bu ücretsiz içeriklere Microsoft Eğitmen Ağı’ndan erişebilirsiniz.