Tek çalışanlı Wargraphs, 54 milyon dolara satılıyor

Oyuncuların oyun istatistiklerini takip etmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olan Porofessor adlı League of Legends oyununda maçların analizlerini sağlayan Wargraphs platformu 54 milyon dolara satılıyor.



Techcrunch'ın haberine göre, League of Legends ve Teamfight Tactics için analizler oluşturan Wargraphs'in İsveç merkezli şirket MOBA Networks tarafından 54 milyon dolar karşılığında satın alınacağı öne sürüldü.



Wargraphs'ın yalnızca tek bir kişi tarafından kurulduğunu ve Overwolf'ta 10 milyon kez indirildiğini belirtelim. Ayrıca platformun her gün doğrudan web sitesini ziyaret eden 1,25 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğu ifade edildi.



Şirketin yaklaşık 10 yıldır olduğu gibi son mali yılında da 12,3 milyon euroluk bir gelirle kar ettiği belirtildi.



