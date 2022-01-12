TEKNOFEST 2022 teknoloji yarışmaları başvuruları başladı

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları ile geleceğin teknolojilerini üretecek gençleri destekliyor.



Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı teknoloji yarışmaları ile TEKNOFEST 2022; ilk kez düzenlenen Dikey İniş Roket, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma, Hyperloop Geliştirme Yarışmaları ile birlikte toplam 39 farklı teknoloji yarışmasına ev sahipliği yapacak.



Siz de teknoloji yarışmalarına katılarak TEKNOFEST 2022’nin bir parçası olmak istiyorsanız başvuru yapmak için tıklayın.



Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat



TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmaları



1. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması



2. Roket Yarışması



3. Savaşan İHA Yarışması



4. İnsansız Hava Araçları Yarışması



5. Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması



6. Model Uydu Yarışması



7. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması



8. Sürü Robotlar Yarışması



9. Karma Sürü Simülasyon Yarışması



10. Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması



11. Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması



12. Uçan Araba Yarışması



13. Jet Motor Tasarım Yarışması



14. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması



15. Eğitim Teknolojileri Yarışması



16. Akıllı Ulaşım Yarışması



17. Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması



18. Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması



19. Tarım Teknolojileri Yarışması



20. Tarımsal İKA Yarışması



21. Helikopter Tasarım Yarışması



22. Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması



23. Turizm Teknolojileri Yarışması



24. Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması



25. Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması



26. Türkiye Drone Şampiyonası



27. World Drone Cup



28. Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması



29. Hack Karadeniz



30. Travel Hackathon



31. ISIF



32. Robotik Yarışmalar



33. TAKE OFF Uluslararası Girişim Zirvesi



34. Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması



35. TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü



36. Hyperloop Geliştirme Yarışması



37. Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması



38. Dikey İnişli Roket Yarışması



39. Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması