TEKNOFEST 2023 ne zaman, nerede yapılacak? TEKNOFEST nedir?

TEKNOFEST 2023 için geri sayım başladı. Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında katılımcılarıyla buluşacak. Her yıl teknoloji yarışmaları ile gençlerin milli teknoloji ürünlerini üretme ve geliştirmesini amaçlayan TEKNOFEST için geri sayım başladı. Peki, 2023 TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak?

TEKNOFEST 2023 ne zaman, nerede yapılacak? TEKNOFEST nedir?

yani Havacılık, Uzay ve Festivali bu yıl yine konuklarına muhteşem bir festival yaşatacak. Yarışmaların yapılacağı, hava araçlarının sergileneceği ve teknoloji firmaları tarafından yapılacak tanıtımlara katılmak isteyen binlerce kişi, 2023 TEKNOFEST'in ne zaman ve nerede yapılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.

2023 TEKNOFEST NE ZAMAN YAPILACAK?

Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda ve 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST 2023 ne zaman, nerede yapılacak? TEKNOFEST nedir? - 1

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; çeşitli kategorilerde teknoloji yarışmalarının, hava araçları sergilerinin, hava gösterilerinin, teknoloji firmalarının tanıtım yaptığı fuarların, bilim söyleşilerinin, girişim zirvesinin ve birçok sosyal etkinliğin yer aldığı büyük bir organizasyondur.

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ile gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.

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