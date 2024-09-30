TEKNOFEST Adana ne zaman, kayıt nasıl yapılır? (2024 TEKNOFEST Adana tarihi)

TEKNOFEST, her festivalde olduğu gibi bu kez de Adana'da coşkuyla insanları bir araya getirecek. Gökyüzünde görsel şölenlerin olacağı ve birçok teknolojik devrime şahitlik edecek olan ziyaretçiler, TEKNOFES Adana'nın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, TEKNOFEST Adana ne zaman, kayıt nasıl yapılır?



TEKNOFEST ADANA NE ZAMAN?



TEKNOFEST Adana 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenecek. Festival her gün saat 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

