Teknofest Adana ne zaman?Teknofest Adana ziyaret tarihleri ve saatleri açıklandı

TEKNOFEST Adana, her yaştan ziyaretçi için dopdolu etkinlikler sunacak. Gökyüzünde görsel bir şölene imza atacak hava gösterileri, simülasyon deneyim alanları, sergiler, gösteriler, konserler ve bilim atölyeleri ile teknoloji dolu bir dünya ziyaretçileri bekliyor



TEKNOFEST Akdeniz’e katılım tamamen ücretsiz, ancak etkinlik alanına giriş yapılabilmesi için ziyaretçilerin kayıt yapması gerekiyor. Ziyaretçiler, her kişi için ayrı bilet oluşturarak kayıt yaptırabiliyor. 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.