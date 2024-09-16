Teknofest Adana ne zaman?Teknofest Adana ziyaret tarihleri ve saatleri açıklandı

TEKNOFEST Adana, her yaştan ziyaretçi için dopdolu etkinlikler sunacak. Gökyüzünde görsel bir şölene imza atacak hava gösterileri, simülasyon deneyim alanları, sergiler, gösteriler, konserler ve bilim atölyeleri ile teknoloji dolu bir dünya ziyaretçileri bekliyor
TEKNOFEST Akdeniz’e katılım tamamen ücretsiz, ancak etkinlik alanına giriş yapılabilmesi için ziyaretçilerin kayıt yapması gerekiyor. Ziyaretçiler, her kişi için ayrı bilet oluşturarak kayıt yaptırabiliyor. 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.
TEKNOFEST ADANA NE ZAMAN?
Ayrıca, bu yıl Antalya’da düzenlenen 25 farklı teknoloji yarışmasının final değerlendirmeleri de TEKNOFEST kapsamında yer alacak. Yarışma şampiyonları ödüllerini Adana’da düzenlenecek festivalde alacak.Festival, 2-6 Ekim tarihleri arasında her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu büyük etkinliği kaçırmayın ve heyecan dolu anlara tanıklık edin!
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