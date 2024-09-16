Teknofest Adana ne zaman?Teknofest Adana ziyaret tarihleri ve saatleri açıklandı

50 ana kategori ve 127 alt kategoride düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmalarına bu yıl başvuru yapan 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı en iyisi olmak için mücadele ediyor. Yarışmalarda dereceye giren takımlara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Peki, Teknofest Adana ne zaman?

Teknofest Adana ne zaman?Teknofest Adana ziyaret tarihleri ve saatleri açıklandı

Adana, her yaştan ziyaretçi için dopdolu etkinlikler sunacak. Gökyüzünde görsel bir şölene imza atacak hava gösterileri, simülasyon deneyim alanları, sergiler, gösteriler, konserler ve bilim atölyeleri ile dolu bir dünya ziyaretçileri bekliyor

TEKNOFEST Akdeniz’e katılım tamamen ücretsiz, ancak etkinlik alanına giriş yapılabilmesi için ziyaretçilerin kayıt yapması gerekiyor. Ziyaretçiler, her kişi için ayrı bilet oluşturarak kayıt yaptırabiliyor. 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.

Teknofest Adana ne zaman?Teknofest Adana ziyaret tarihleri ve saatleri açıklandı - 1

ADANA NE ZAMAN?

Ayrıca, bu yıl Antalya’da düzenlenen 25 farklı yarışmasının final değerlendirmeleri de TEKNOFEST kapsamında yer alacak. Yarışma şampiyonları ödüllerini Adana’da düzenlenecek festivalde alacak.Festival, 2-6 Ekim tarihleri arasında her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu büyük etkinliği kaçırmayın ve heyecan dolu anlara tanıklık edin!

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