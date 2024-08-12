TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Başladı

Bu yıl TEKNOFEST kapsamında 12 – 17 Ağustos tarihlerinde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde gerçekleştirilecek, toplam 631 takımın başvurduğu Uluslararası ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına Rapor ve video değerlendirmeleri sonucu başarılı bulunan 73 takım yarış alanına gelmeye hak kazandı. Yarış alanına gelmeye hak kazanan takımlar 12-17 Ağustos tarihleri arasında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde yer alan pistte kıyasıya yarışacaklar.



Tasarımından teknik donanımına kadar en verimli araçların ortaya çıkmasının amaçlandığı yarışmada; öğrencilerin araç teknolojileri konusunda bilgi birikimi ve deneyim kazanması hedeflenirken, konuyla ilgili araştırma imkânı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmesi de teşvik ediliyor. Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayiinde kullanımını yaygınlaştırmak ve alternatif enerjilerin araç teknolojilerinde kullanımı konusunda kamuoyunun ilgisini çekerek, farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışma Elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) ve Hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere iki kategoride düzenleniyor. Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile lise öğrencileri katılıyor. Yarışmada dereceye girenlere 1 Milyon TL’nin üzerinde ödül veriliyor olacak.



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 02-06 Ekim tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek.

