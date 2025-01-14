TEKNOFEST KKTC ne zaman yapılacak?

KKTC’de 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek yarışmalar Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda düzenlenecek. Sosyal İnovasyon Yarışması ile toplumsal faydayı artırmayı hedefleyen gençler, sosyal sorumluluk bilinciyle yenilikçi çözümler üretecek.



TEKNOFEST KKTC NE ZAMAN YAPILACAK?



TEKNOFEST KKTC, 1-4 Mayıs'ta Ercan Havalimanı’nda yapılacak.



5 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE ÖDÜL VE MADDİ DESTEK



KKTC Teknoloji Yarışmalarında katılımcılara toplam 5 milyon TL'nin üzerinde ödül ve maddi destek sağlanacak



TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları kapsamında katılımcılar, projelerini sergileme ve geliştirme imkanına sahip olurken, takımlara toplamda 2 buçuk milyon TL ödül ve 3 milyon TL maddi destek sağlanacak.

