TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak? (TEKNOFEST 2023 tarihi belli oldu)

TEKNOFEST 2023 ne zaman? sorusunun yanıtı, teknolojiye merakı olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. 2023 yılı takviminin yayımlanmasıyla birlikte ise TEKNOFEST tarihi belli oldu. Peki, TEKNOFEST 2023 ne zaman ve nerede yapılacak?



TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN?



TEKNOFEST 2023'ün ne zaman ve nerede yapılacağı yayımlanan takvim ile birlikte belli oldu.



Buna göre; Gelecek yıl TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 30 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

TEKNOFEST 2023 NEREDE?



Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, 2023 yılında İstanbul'da düzenlenecek.



Festival kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ve Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ni ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.



Ayrıca TEKNOFEST 2023’te yarışmak için başvurular da 20 Kasım'da sona eriyor.