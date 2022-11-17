TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak? (TEKNOFEST 2023 tarihi belli oldu)

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 için tarih bilgileri araştırılmaya başladı. Milli teknolojileri teşvik edip geliştirmek ve insanları bu alanda bilinçlendirmeyi hedefleyen TEKNOFEST 2023'ün nerede ve ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.

TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak? (TEKNOFEST 2023 tarihi belli oldu)

2023 ne zaman? sorusunun yanıtı, teknolojiye merakı olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. 2023 yılı takviminin yayımlanmasıyla birlikte ise TEKNOFEST tarihi belli oldu. Peki, TEKNOFEST 2023 ne zaman ve nerede yapılacak?

TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN?

TEKNOFEST 2023'ün ne zaman ve nerede yapılacağı yayımlanan takvim ile birlikte belli oldu.

Buna göre; Gelecek yıl TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Festivali, 30 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak? (TEKNOFEST 2023 tarihi belli oldu) - 1

TEKNOFEST 2023 NEREDE?

Toplumun tamamında teknoloji ve konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, 2023 yılında 'da düzenlenecek.

Festival kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ve Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ni ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

Ayrıca TEKNOFEST 2023’te yarışmak için başvurular da 20 Kasım'da sona eriyor.

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