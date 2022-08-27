TEKNOFEST ne zaman yapılacak? 2022 TEKNOFEST nerede düzenleniyor?

Her yıl on binlerce kişinin katılımıyla Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali TEKNOFEST için heyecan dorukta.



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin millî teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festival olan TEKNOFEST'in bu yıl nerede ve ne zaman düzenleneceği birçok kişi tarafından merak ediliyor.



TEKNOFEST 2022 NE ZAMAN?



Milli teknolojileri teşvik edip geliştirmek ve insanları bu alanda bilinçlendirmeyi hedefleyen TEKNOFEST 2022, bu yıl 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de düzenlenecek.



TEKNOFEST NEREDE YAPILACAK?



TEKNOFEST 2022 bu yıl Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek.



Festival kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ve Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ni ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.