TEKNOFEST ne zaman yapılacak? 2022 TEKNOFEST nerede düzenleniyor?

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için geri sayım başladı. Bu yıl Karadeniz’de gerçekleşecek olan Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST öncesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Teknoloji ve bilim alanında farkındalık yaratmayı hedefleyen TEKNOFEST'in ne zaman ve nerede düzenleneceği belli oldu. Peki, TEKNOFEST ne zaman yapılacak? 2022 TEKNOFEST nerede düzenleniyor?

Haberler - ntv.com.tr 27.08.2022 - 14:19

TEKNOFEST ne zaman yapılacak? 2022 TEKNOFEST nerede düzenleniyor?

Her yıl on binlerce kişinin katılımıyla Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali TEKNOFEST için heyecan dorukta.

Türkiye Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin millî teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festival olan TEKNOFEST'in bu yıl nerede ve ne zaman düzenleneceği birçok kişi tarafından merak ediliyor.

TEKNOFEST 2022 NE ZAMAN?

Milli teknolojileri teşvik edip geliştirmek ve insanları bu alanda bilinçlendirmeyi hedefleyen TEKNOFEST 2022, bu yıl 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de düzenlenecek.

TEKNOFEST NEREDE YAPILACAK?

TEKNOFEST 2022 bu yıl Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek.

Festival kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ve Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ni ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...