TEKNOFEST nedir? 2023 TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak?

TEKNOFEST nedir, ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, teknoloji meraklıları tarafından sorgulanmaya başladı. Havacılık ve Uzay Festivali'ne yani TEKNOFEST'e yaş ya da meslek grubu ayrımı olmaksızın herkes ücretsiz şekilde ziyaretçi olarak katılabiliyor. Peki, TEKNOFEST nedir? 2023 TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak?

TEKNOFEST nedir? 2023 TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak?

Havacılık, Uzay ve Festivali; çeşitli kategorilerde teknoloji yarışmalarının, hava araçları sergilerinin, hava gösterilerinin, teknoloji firmalarının tanıtım yaptığı fuarların, bilim söyleşilerinin, girişim zirvesinin ve birçok sosyal etkinliğin yer aldığı büyük bir organizasyondur.

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ile gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.

2023 TEKNOFEST NE ZAMAN YAPILACAK?

Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında 'da Atatürk Havalimanı'nda ve 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST nedir? 2023 TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak? - 1

2023 TEKNOFEST BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

TEKNOFEST 2023'e https://teknofest.org/ adresinden başvuru yapabilir ve yarışmalarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...