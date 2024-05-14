TEKNOFEST TravelX Ideathon Yarışması için başvurular devam ediyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında THY (Türk Hava Yolları) yürütücülüğünde düzenlenen TravelX Ideathon Yarışması için başvurular 30 Haziran tarihine kadar devam ediyor.

TEKNOFEST TravelX Ideathon Yarışması için başvurular devam ediyor

'ten yapılan açıklamaya göre, TravelX Ideathon Yarışması ile takımların yeni inovatif fikirler geliştirmeye teşvik edilmesi ve geliştirdikleri iş fikirlerinin birer projeye dönüşerek inovasyon odaklı, değeri yüksek, ticari değere sahip, pazarlanabilen projeler olması amaçlanıyor. Yarışmaya en az 2, en fazla 4 kişilik takımlar halinde yapılabiliyor.

Her alandan lise öğrencisi, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi ve/veya mezunu adayların alınacağı TravelX Ideathon, Bootcamp ve final süreçleri olarak iki aşamadan oluşuyor.

Bootcamp aşamasında yarışmacılar, girişimcilik, sunum teknikleri ve en son teknolojiler üzerine kapsamlı eğitimler alacak ve atölye çalışmalarına katılacak. Türk Hava Yolları ve ekosistem mentorlarından edinecekleri geri bildirimlerle de fikirlerini olgunlaştırarak projelerini sunma fırsatı yakalayacak.

TAKIMLAR ADANA'DA BULUŞACAK

İkinci aşama olan final sürecinde ise Bootcamp sonrasında belirlenen takımlar final sunumları için TEKNOFEST Adana'da buluşacak.

Yarışmacılar üretken yapay zeka, blokzincir, makine öğrenmesi, NFT, artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik/genişletilmiş gerçeklik ve metaverse gibi teknoloji dikeyleri özelinde belirlenen; seyahat, havacılık, kargo planlama ve operasyon, seyahatte yolcu deneyimi, havacılıkta sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk, satış ve pazarlama kanallarında dijitalleşme temalarına odaklanarak fikirlerini geliştirebilecek.

TEKNOFEST kapsamında ilk kez düzenlenen TravelX Ideathon Yarışması'nda, THY tarafından her takım üyesine ayrı ayrı olmak üzere birinciye 90 bin mil, ikinciye 60 bin mil, üçüncüye ise 30 bin mil ödül verilecek. Yarışmaya 30 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

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