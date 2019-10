Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Geçtiğimiz TEKNOFEST’te elektromobil, mobil araç ve İHA yarışmalarında yer alan tüm arkadaşlarımızın, Türkiye'nin gelecek teknolojilerinin geliştirilmesinde kullanan değil, üreten bir ülke noktasında katkı vereceklerini düşünüyorum." dedi.



Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nce (BAİBÜ) AİBÜ Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, "TÜBİTAK -Odaklı Yeni Süreçler- Bilim Teknoloji ve Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi" konulu sunum yapan Mandal, öğrencilere ve akademisyenlere TÜBİTAK'ın proje destekleri hakkında bilgi verdi.



Mandal, geçen dönem düzenlenen proje yarışmalarına, AİBÜ'nün de 2 elektromobil araçla katıldığını belirterek, yarışmalarda ödül alamasalar da projede çalışan öğrencilerin, büyük bir başarıya imza attığını kaydetti.



Günümüzde, teknolojinin çok önemli olduğunu vurgulayan Mandal, şunları söyledi:



"Şu anda girdiğimiz bu hassas dönemlerde teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten ülke olunmak zorunda ve durumundayız. Geçtiğimiz TEKNOFEST’te elektromobil, mobil araç ve İHA yarışmalarında yer alan tüm arkadaşlarımızın Türkiye'nin gelecek teknolojilerinin geliştirilmesinde kullanan değil üreten bir ülke noktasında katkı vereceklerini düşünüyorum. Kurumum adına teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda da yine takımlarımızı daha kuvvetli daha ekip halinde bekliyorum."



Mandal, TÜBİTAK ile üniversitelerin sorunları çözme noktasında, dünya ile eşzamanlı hareket ederek, yükselen teknolojileri takip etme boyutunda başarılı olmasına rağmen insan kaynağı konusunda istenilen seviyeye ulaşamadığını aktardı. Dünya Ekonomik Forumu'nun verileri ışığında, 2018 ile 2022 arasında ön plana çıkacak beceriler arasında insan kaynağı profilinin yer alacağını belirterek, şöyle devam etti:



"Burada tüm insan kaynakları profilimizi konuşuyoruz. Şu an ilk 10 sıradaki başlıklar ile gelecek 5 yıl içinde yeni becerilerin içeriği değişiyor. Birtakım becerilerin daha az, teknolojik tasarım ve programlama, kritik düşünme ve analiz, sistem analizi ve değerlendirme gibi konular ilk kez karşımıza çıkıyor. Bunlara bakıldığı zaman gelecekteki kariyer profilleri de değişiyor. Biz geleceğin sorunlarını çözmek istiyorsak, mevcut ve gelecekteki teknolojileri çözmek istiyorsak, bu becerilere sahip olmamız gerekiyor."



"ARTIK SOSYAL ROBOTLARI KONUŞUYORUZ"



Dünya Ekonomik Forumunun, Çin’de yapılan toplantısında 10 yükselen teknoloji eğiliminin sıralandığını da anımsatan Mandal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Önümüzdeki süreçte, 'sektör' diye bir kavram kalmıyor. Zaten şu an sektör diye bir kavram yok. Hala Türkiye’de sektörler var. Ama dünyada sektörler yok. Teknolojiler, yapay zeka, büyük veri, robotik sistemler, biyoteknoloji gibi konular var. Artık teknolojiler bir araç. Ortada bir beklenti ve sorun var. Sorunlar çözülmeli. Bakıldığında gelecekteki akımlar noktasında artık robot değil, sosyal robotları konuşuyoruz. Çevre kirliliğini azaltan akıllı gübreler konuşuyoruz. O zaman bunu sadece mühendislik sektörünün işi olarak göremezsin. Süreçlere bakışta gerçekten farklılaşmadıkça başarılı olmak çok çok güç."



Mandal, insan kaynağına ihtiyacının son açıklanan kalkınma planın da da yer aldığına değinerek, "Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri var. Şu an 11’inci kalkınma planı TBMM’den geçti. Burada da 'hedeflerimize ancak nitelikli insan kaynağı ile ulaşabiliriz' anahtar kelimesi var. Ama insan kaynağı değil, 'nitelikli insan kaynağı'. Her öğrencimizin bulunduğu okuldan, fakülteden, bölümden bağımsız olarak nitelik kavramını tartışır hale gelmesi lazım." diye konuştu.



Konuşmasının ardından BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı tarafından Mandal'a tablo hediye edildi.