Teknofest ilk kez İstanbul dışında düzenlenecek

2020’de üçüncüsü düzenlenecek Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı.



İlk defa İstanbul dışında bir şehirde gerçekleşecek olan Teknofest, 20 Eylül'de başlayacak ve 27 Eylül tarihinde son bulacak.



Gaziantep Havalimanı’nda gerçekleştirilecek olan Teknofest'te milli imkanlarla geliştirilen teknoloji, havacılık ve savunma sanayi ürünleri sergilenecek.



Bu yıl düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle "dünyanın en büyük havacılık festivali" olmuştu.