TEKNOFEST'te bu yıl tarım teknolojileri de yarışacak

Gaziantep'te 22-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'de, bu yıl ilk kez robotik ve jet motor tasarımı gibi yarışmaların yanı sıra tarım teknolojilerinde de ekipler rekabet edecek.



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET, TEKNOFEST'e destek verip tarım teknolojileri alanındaki tecrübesini katılımcılarla paylaşacak.



TEKNOFEST'te, gençlerin milli teknoloji geliştirme ve üretmeye yönelik ilgilerinin artırılması amacıyla yarışmalar düzenleniyor. Bu yıl 23 dalda yapılacak yarışmalarda geçen seneden farklı olarak biyoteknoloji, inovasyon, tarım teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, akıllı ulaşım, eğitim teknolojileri, helikopter tasarımı ve jet motor tasarımı yarışmaları da yer alacak.



Tarım teknolojileri alanında düzenlenecek yarışmalar; akıllı tarım teknolojileri, sulama ve gübreleme sistemleri, sera otomasyon sistemleri, tarımda drone teknolojilerinin kullanılması, otomatik dümenleme sistemleri, dijital feromon tuzak teknolojileri, erken uyarı sistemleri ve hayvancılık teknolojileri alt başlıklarında yapılacak.



BAŞVURULAR 22 ŞUBAT'TA SONA ERECEK



Gaziantep'te 22-27 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST'teki yarışmalar için başvurular 22 Şubat'a kadar festivalin internet sitesi üzerinden yapılacak.



Yarışmada ön eleme aşamasını geçen takımlara toplam 4 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Dereceye girenlere ise 3 milyon liranın üzerinde ödüller verilecek.



TEKNOFEST kapsamında aralarında hack Zeugma, robotik yarışmaları, robotaksi-binek otonom araç, efficiency challenge elektrikli araç yarışları, uçan araba tasarım, roket, savaşan İHA, insanlık yararına teknoloji, insansız hava aracı, insansız su altı sistemleri, robotik fetih 1453, yapay zeka, model uydu, sürü İHA simülasyon, travel hackathon, world drone cup ve üniversite öğrencileri araştırma projelerinin de olduğu yarışmalar gerçekleştirilecek.

