TEKNOFEST'te kuantum teknolojileri için final heyecanı

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK , Bilişim Vadisi ve ComPro yürütücülüğünde düzenlenen Kuantum Teknolojileri Yarışması 2026 final etabında, 142 takım ve 535 katılımcı arasından finale kalan 18 takım, yazılım ve donanım kategorilerinde yarışacak.

Türkiye 'den ve yurt dışından üniversite öğrencileri, mezunlar ve genç araştırmacıların katıldığı yarışmada yazılım kategorisinde 10, donanım kategorisinde ise 8 takımda 77 katılımcı finale yükseldi.

Kuantum teknolojilerinin sağlık , enerji, üretim, malzeme bilimi, biyokimya, finans, lojistik ve siber güvenlik gibi stratejik alanlarda oluşturabileceği dönüşüme dikkat çekmeyi amaçlayan yarışma, gençlerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmesine de imkan sağlıyor.

YAZILIM KATEGORİSİNDE 24 SAATLİK SINAMA

TEKNOFEST tarafından yapılan açıklamaya göre, yarışmanın Yazılım Kategorisi - Kuantum Hackathon etabında katılımcılar, "Su Kaynakları ve Dağıtım Ağında Dinamik Tahsis Optimizasyonu" problemini ele alacak.

Finalist ekiplerden enerji maliyetlerini, şebeke kayıplarını ve rezervuar dengesini gözetirken kesintisiz su temininin sağlanmasına yönelik karar destek çözümleri geliştirmeleri bekleniyor. Takımlar, kuantum annealing ile klasik-kuantum hibrit çözücü ve yöntemlerden yararlanarak şehir altyapısına ilişkin problemi optimize etmeye çalışacak.

Yazılım kategorisine 97 takım ve 356 üye başvururken, 10 takım ve 40 üye finale yükseldi. Final etabı 28-30 Ağustos'ta Bilişim Vadisi Gebze Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

Finalde ekipler, 24 saat sürecek sınamada geliştirdikleri kod, nihai rapor ve sunumlarla değerlendirilecek.

KUANTUM İŞLEMCİ ÇİPİ ÜZERİNDE UYGULAMA YAPILACAK

Donanım kategorisinde ise finalist ekipler transmon kübit tasarımı, simülasyonu, mikrodalga kontrol ve okuma altyapısı konularındaki yetkinliklerini seyreltili soğutucu sistemlerinde gerçek zamanlı uygulamalarla gösterecek.

Kuantum Metroloji Laboratuvarı'nda gerçekleştirilecek final etabında takımlar, doğrudan bir kuantum işlemci çipi üzerinde genişbant ve güç spektroskopisi, Rabi, Ramsey ve tek-atış okuması gibi kalibrasyon çalışmaları gerçekleştirecek. Kübitlerin T1 ve T2 süreleri ile kapı verimlilikleri de ölçülerek kuantum işlemcinin performansı değerlendirilecek.

Donanım kategorisine başvuran 45 takım ve 179 üyeden 8 takım ve 37 üye finale kalmaya hak kazandı. Bu kategorinin finali 26-28 Ağustos'ta Kocaeli'deki TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde düzenlenecek.

Finalist ekipler uygulamalarını tamamlamalarının ardından sunumlarını ve final raporlarını jüriye sunacak.

DERECEYE GİREN TAKIMLARA 200 BİN LİRAYA VARAN ÖDÜL

Yarışmanın her iki kategorisinde de birinci olan takıma 200 bin, ikinciye 175 bin, üçüncüye ise 150 bin lira ödül verilecek.

Donanım kategorisinde ayrıca dereceye giren takımların danışmanlarına sırasıyla 15 bin, 12 bin ve 10 bin lira danışman ödülü verilecek.

Kuantum Teknolojileri Yarışması ile kuantum alanında insan kaynağının gelişiminin desteklenmesi ve gençlerin kuantum teknolojilerine yönelik motivasyonunun artırılması hedefleniyor.