Google, geçtiğimiz günlerde ABD’nin kara listeye aldığı Huawei ile yaptığı bazı işleri askıya aldı. Ardından ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne durdurdu. Huawei’nin kurucusu Ren Zhengfei de Amerika’nın kendilerini hafife aldığını söyleyerek, böyle bir adıma hazır olduklarını belirtti. Ekonomist Erkan Öz, Google’ın kararını değerlendirerek, sürecin sonuçlarına yönelik açıklama yaptı.



“SOĞUK SAVAŞI ÇİN BAŞLATTI”



Ticari savaşların tırmandığına dikkat çeken Öz, “Ekonominin en canlı alanı olan teknolojide Çin ve Amerika arasında yeni bir soğuk savaş başlıyor. Soğuk savaşı belki de bir anlamda Çin başlattı. Çünkü Amerika’nın büyük sosyal medya markalarının kendi piyasasına girmesine izin vermedi, kendi Facebook ve Google muadilini oluşturdu. Amerikan şirketlerinin buradan pay almasına müsaade etmedi” diye konuştu.

“BU DURUM HER İKİ TARAFA DA ZARAR VEREBİLİR”



Yaşanan krizinin dünya açısından hoş olmadığını aktaran Öz, “Amerika, Çin’i teknoloji konusunda bilgi hırsızlığı yapmakla suçluyor ve 5G alanında tehdit gördüğü Huawei şirketini cezalandırma operasyonu başlattı. Bunu da Google üzerinden yapıyor. Bu olay dünya ekonomisini küçülmeye sürükleyebilir. Çünkü Amerika, Çin’den daha fazla mal satın alıyor ve sattığı mala karşılık Çin üzerinde gümrük vergisi koyuyor. Bu, Çinli firmalar için satışların düşmesi, Amerikan tüketicisi için de Çin’den alınan ucuz malların pahalılaşması anlamına gelecek. Bu durumda Çin’de firmalar açısından yavaşlama meydana getirebilir. Amerika’da tüketimin yavaşlaması, Amerika’nın ekonomisi açısından bir yavaşlama getirebilir her iki tarafa da zarar verebilir” ifadelerini kullandı.



“DÜNYA FİNANS SİSTEMİNİN TEMELİ SAĞLAM DEĞİL”



Bu tip olayları yeniden görebileceğimize de değinen Öz, “Dünya finans sistemi sağlam bir temele oturmuyor. Avrupa’da, Japonya’da Çin’de ekonomik yavaşlama sorunları görünüyor. Pasta küçülüyor, pasta küçüldükçe dünya etrafında popülist ve aşırı sağcı hükümetler iş başına gelmeye başladı, partiler ön plana çıkmaya başladı. Bu dalga ile gelen korumacı davranış, küreselleşmeye ve sermayenin serbest dolaşımına tamamen aykırı bir davranış. Bu eğilim pasta daralmaya devam ettiği için sürecektir. Bu tip yeni hadiselerin doğması hiç sürpriz olmaz muhtemelen tırmanarak devam edecek. Küresel ekonominin itici gücü haline gelmiş teknoloji dünyasını karıştıran olayların artması ve gümrük tarifelerinin, korumacı duvarların yükselmesi dünya ekonomisini yavaşlamaya ve finansal krize doğru sürükleyecektir” dedi.

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