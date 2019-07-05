TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Barış Horzum, bakıcı yerine nine-dede gibi büyük ebeveynlerin baktığı çocuklarda teknoloji bağımlılığının daha az olduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberinde değerlendirmelerine yer verilen Horzum, "Her teknoloji kullanan birey bağımlı demek değil. Bazı çocuklarımız çok yetenekli. Ancak, doğru yönlendirmek gerekiyor. Kendi ailesinden daha büyük ebeveynler, dedeler ve nineler olabilir, ya da akrabalardan birinin baktiği çocuklarda teknoloji bağımlılığı daha az. Bakıcılar çocuğa teknolojiyi veriyor, kendisi televizyon başına geçiyor ve böylece bağımlılığı tetiklemiş oluyor."

Horzum'un verdiği bilgilere göre demokratik aile stiline sahip ailelerin çocuklarında da teknoloji bağımlılığı çok fazla gelişmiyor. Özellikle çocuğa destek olmayan yani ihmalkar ailelerin çocukları daha çok bağımlılık geliştiriyor.



Teknoloji ve oyun bağımlılığının dünyada yüzde 8 ile 18 arasında değiştiğini aktaran Horzum, Türkiye'de bunun yüzde 20 ile 28'e kadar varan bir oranda ortaya çıktığını söyledi. Horzum, bağımlılığın azaltılması için ise şu önerilerde bulundu: "Okulları ders dışı etkinlikler için de kullanmaya ihtiyacımız var. Cünkü sokakları fazla kullanamıyoruz. Her çocuğumuzun bir sanat, bir spor etkinligine kanalize edilmesi gerekiyor. Okuldan döndükten sonra bir saat bile fazla teknoloji kullanımında."

