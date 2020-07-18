Teknoloji CEO'su Fahim Saleh  cinayetinde yeni gelişme: Asistanı gözaltına alındı

ABD'nin, önde gelen bir teknoloji girişimcilerinden ahim Saleh'in ölümü sonrası başlatılan soruşturma kapsamında asistanı Tyrese Devon Haspil gözaltına alındı.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Saleh'e finansal işlerinden sorumlu olan 21 yaşındaki Tyrese Devon Haspil'in zimmetine 100 bin dolar geçirdi.



Aynı habere göre, 33 yaşındaki CEO hesaplarını inceledikten sonra bu durumu fark etti ve cinayet bunun üzerine gerçekleşti.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan New York Polis Departmanı dedektifi Rodney Harrison ise Haspil'in kurbana yüklü miktarda borcu bulunduğunu açıkladı.



Yetkililer borcun boyutu hakkında açıklama yapmazken Haspil'in ikinci dereceden cinayet işlemek suçundan yargılanacağını duyurdu.



ABD medyasında yer alan haberlere göre, 33 yaşındaki Fahim Saleh'in başı ve uzuvlarının elektrikli testereyle parçalanmış halde bulunmuştu.



FAHİM SALEH KİMDİR?



Bangladeş göçmeni bir ailenin oğlu olan Saleh, ilk şirketini lisedeyken kurdu. Saleh, Nepal ve Bangladeş'te taksi, kurye ve yemek siparişi hizmetleri veren Pathao ile Nijerya'daki Uber benzeri motosiklet taksi uygulaması Gokada platformlarının kurucularındandı.

