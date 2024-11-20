Teknoloji devi Google'da bölünme tehlikesi

Teknoloji devi google, ABD'de yasadışı tekelleşme davaları ile boğuşuyor.



2023 yılının başında ABD'deki birçok eyalette Google'a antitröst yani yasadışı tekelleşme davaları açılmıştı.



Teknoloji şirketi, birçok dijital reklam teknolojisini tekeline almakla suçlanıyor.



ABD mahkemelerindeki iddialara göre Google, son 15 yılda yaptığı satın almalar ile rakiplerini etkisiz hale getirdi.



Şirketin ayrıca rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edildi.



Bloomberg'in haberine göre ABD Adalet Bakanlığı, Google'a karşı yeni bir hamleye hazırlanıyor.



İddiaya göre ABD Adalet Bakanlığı, Google'ı Chrome isimli tarayıcısını satmaya zorlayacak.



Chrome dünyanın en popüler web tarayıcısına sahip olan Google'ın reklam işi için kilit öneme sahip.



Şirket, tarayıcıda oturum açan kullanıcıların etkinliklerini görebiliyor ve bu verileri, gelirinin büyük bir kısmını oluşturan promosyonları daha etkili bir şekilde hedeflemek için kullanabiliyor.



Google'ın tarayıcısı yalnızca ABD'de yüzde 61'lik bir pazar büyüklüğüne sahip.



Bakanlık ayrıca, davaya bakan yargıçtan şirketin yapay zeka ve Android akıllı telefon işletim sistemiyle ilgili önlemler almasını isteyecek.

Google yakın zamanda yapay zeka programı Gemini'yi chrome'a entegre etmeyi planlıyordu.