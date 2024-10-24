Teknoloji devinin 1 milyar euroluk cezası iptal edildi

Teknoloji şirketi Intel'e 15 yıl önce kesilen 1 milyar euroluk para cezası iptal edildi.



Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu'nun teknoloji şirketi Intel'e hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 15 yıl önce kestiği 1 milyar euronun üzerindeki para cezasının iptal kararını onadı.



Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonunun Intel'e yönelik para cezası hakkındaki davayı karara bağladı.



Yüksek mahkeme, AB Komisyonu'nun Intel'e para cezasının iptali yönündeki alt mahkeme kararına yaptığı itirazı reddetti ve Intel'e 1,06 milyar euroluk para cezası uygulayan komisyon kararını iptal eden alt mahkeme kararını onadı.



AB Komisyonu, 2009 yılında ABD'li Intel firmasına bilgisayar üreticilerine indirimler uygulayarak piyasada rekabeti engelleyici davranışlar sergilediği gerekçesiyle 1,06 milyar euro para cezası kesmişti.



Intel, AB Komisyonu'nun para cezasına karşı hukuki süreç başlatmıştı.



AB Genel Mahkemesi, 2022'de komisyonun Intel'e yönelik para cezasını, soruşturmadaki çeşitli usul ve hukuki hatalar nedeniyle iptal etmişti.



AB Komisyonu dosyayı en üst mahkemeye taşımıştı.