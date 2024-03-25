Teknoloji devleri AB'nin radarında

Avrupa Birliği (AB) antitröst düzenleyicileri, Apple, Google ve Meta Platforms'a teknoloji kurallarının olası ihllaleri nedeniyle ilk soruşturmalarını açtı. Soruşturmaların Dijital Piyasalar Yasası kapsamında başlatıldığı bildirildi.



AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, teknoloji devlerinin uygulamaya konulan tedbirlere etkili bir şekilde uymadığından şüphelenildiği belirtildi.



Rekabet uygulayıcısı, Alphabet'in Google Play'de yönlendirme ve Google Arama'da kendi kendine referans verme kurallarını, Apple'ın App Store'da yönlendirme ve Safari için seçim ekranı kurallarını ve Meta'nın 'öde ya da onay ver modelini' soruşturacak.



Komisyon ayrıca Apple'ın alternatif uygulama mağazaları için yeni ücret yapısı ve Amazon'un pazar yerindeki sıralama uygulamalarıyla ilgili soruşturma adımları başlattı.



Diğer yandan geçen hafta ABD, Apple'a rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle antitröst davası açmıştı.