Teknoloji devleri yapay zekalarını Hint köylerinde eğitiyor

Hindistan’ın güneydoğusundaki Virudhunagar kasabasında, yüzyıllık tapınakların etrafında yeni bir çalışma alanı gelişiyor.



Kasaba sakinlerinden Mohan Kumar, yapay zeka eğitimi alanında "veri etiketleme" işi yapıyor.



Kumar, BBC televizyonuna yaptığı açıklamada, “Benim görevim yapay zeka etiketlemesi. Farklı kaynaklardan veri toplayıp etiketliyorum ve modelleri eğitiyorum ki nesneleri tanıyıp tahmin edebilsinler. Zamanla yarı denetimli hale geliyorlar ve kendi başlarına karar verebiliyorlar” dedi.



BÜYÜK ŞEHİRLERDEN KÜÇÜK KASABALARA



Hindistan, uzun yıllardır Bangalore ve Chennai gibi büyük şehirleriyle bilişim hizmetlerinde küresel düzeyde bir merkez olarak kabul görüyor.



Fakat son yıllarda şirketler, işletme ve personel giderlerinin daha düşük olduğu küçük kasabalara yönelmeye başladı.



“Bulut çiftçiliği” olarak adlandırılan bu eğilim, yapay zeka tabanlı işlerin artmasıyla hız kazandı.



Kumar, büyük şehirler dışında çalışmanın mesleki imkanlarını sınırlamadığını belirtti:



“Mesleki açıdan hiçbir fark yok. Küçük kasabada da, metropolde de ABD ve Avrupa’daki aynı müşterilerle çalışıyoruz. Eğitim ve beceri düzeyi tamamen aynı.”



"İŞİ İNSANLARIN YAŞADIĞI YERE GETİRİYORUZ"



Kumar, 2005’te kurulan ve Hindistan’da bulut çiftçiliği modelini ilk uygulayan şirketlerden Desicrew’de çalışıyor.



Desicrew Genel Müdürü Mannivannan J.K., “İnsanları iş için şehirlere taşımak yerine, işleri insanların yaşadığı yere getirebiliriz diye düşündük” diye konuştu.



Mannivannan, “Fırsatlar uzun süre şehirlerde yoğunlaştı ve kırsaldaki gençler geride kaldı. Bizim amacımız, dünya standartlarında kariyerleri evlerine yakın yerlere taşımak ve kaliteli işin her yerden yapılabileceğini göstermek” ifadelerini kullandı.



Şirket; yazılım testi, yapay zeka eğitimi için veri seti oluşturma ve içerik denetleme gibi dış kaynak hizmetleri sunuyor.



İşlerinin yüzde 30 ila 40’ını yapay zeka projeleri oluştururken, Mannivannan bu oranın yakında “yüzde 75 ile 100 arasına çıkmasını” beklediğini söyledi.



Çalışmaların büyük kısmı, ses kayıtlarını metne dönüştürme (transkripsiyon) üzerine yoğunlaşıyor.



Mannivannan, “Makineler metni çok daha iyi anlıyor. Yapay zekanın doğal biçimde çalışabilmesi için, makinelerin insanların konuşma biçimlerindeki farklılıkları anlamayı öğrenmesi gerekiyor. Bu yüzden transkripsiyon oldukça önemli bir aşama” dedi.



"MEZUNLARIN POTANSİYELİ HEBA EDİLİYOR"



Merkezi Bangalore’de bulunan ve 2008’de kurulan NextWealth de kırsal dış kaynak modelinin öncülerinden.



Şirket, Hindistan genelinde 11 küçük kasabadaki ofislerinde yaklaşık 5 bin kişiyi istihdam ediyor ve çalışanların yüzde 60’ını kadınlar oluşturuyor.



NextWealth’un kurucu ortağı ve genel müdürü Mythily Ramesh, BBC’ye, “Hindistan’daki üniversite mezunlarının yüzde 60’ı küçük şehirlerden geliyor ama bilişim şirketleri genelde sadece metropollerden işe alım yapıyor. Bu da büyük bir potansiyeli heba ediyor” değerlendirmesini yaptı.



Ramesh, çalışanlarının çoğunun çiftçi, dokumacı veya terzi gibi mesleklerden gelen ailelerin çocukları olduğunu ve bu ailelerin genellikle çocuklarının eğitimini borçla karşıladığını belirtti.



Beş yıl önce yapay zeka alanına geçen şirket, projelerinin yaklaşık yüzde 70’ini ABD merkezli müşterilerden alıyor.



Ramesh, “Dünyanın en gelişmiş algoritmaları Hindistan’ın küçük kasabalarında eğitiliyor ve doğrulanıyor” diye konuştu.



"100 MİLYON YENİ İŞ YARATILABİLİR"



Yapay zeka ve üretken yapay zekanın önümüzdeki üç ila beş yılda eğitim, doğrulama ve gerçek zamanlı işlem alanlarında yaklaşık 100 milyon yeni iş yaratma imkanının olduğuna dikkat çeken Ramesh, “Hindistan’ın küçük şehirleri bu iş gücünün omurgası olabilir” diye ekledi.



Hindistan’ın bu alanda rakiplerine göre avantajlı olduğunu vurgulayan Ramesh, “Filipinler gibi ülkeler bu alana girebilir ama Hindistan’ın ölçeği ve erken başlamış olması bize beş ila yedi yıllık bir fark kazandırıyor. Bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor” diye ekledi.



Bunun yanı sıra Ulusal Yazılım ve Hizmet Şirketleri Birliğinin (NASSCOM) eski danışmanı K.S. Viswanathan, büyüyen yapay zeka dış kaynak sektörünün ülkenin dijital ekonomisini yeniden şekillendirebileceğini belirtiyor.



Viswanathan, “Silikon Vadisi yapay zeka araçlarını geliştiriyor olabilir ama o araçların güvenilir çalışmasını sağlayan günlük işler giderek Hindistan’ın bulut çiftçiliği endüstrisinden çıkıyor” dedi ve ekledi:



“Eğer bulut çiftçiliği bu hızla büyürse, küçük şehirlerdeki Hindistan, iki on yıl önce bilişim hizmetlerinde olduğu gibi yapay zeka operasyonlarının da dünya merkezi haline gelebilir.”



Ancak Viswanathan, internet altyapısı ve veri güvenliğinin her bölgede aynı seviyede olmadığına dikkat çekti:



“Yüksek hızlı internet ve güvenli veri merkezleri her yerde şehirlerle aynı düzeyde değil; bu da veri korumasını sürekli bir mesele haline getiriyor.”



Viswanathan’a göre asıl engel altyapıdan ziyade algı:



“Asıl zorluk teknik değil, algısal. Uluslararası müşteriler küçük şehirlerin veri güvenliği standartlarını karşılayamayacağını düşünüyor. Oysa sistemler sağlam. Güven, teslim edilen işlerle kazanılır.”



MODELLER "İNCE AYAR" İLE EĞİTİLİYOR



NextWealth çalışanlarından Dhanalakshmi Vijay, “ince ayar” olarak adlandırılan bir süreçte görev alıyor.



Modelin benzer nesneleri karıştırdığı durumları düzelterek, örneğin mavi bir kot ceketi lacivert bir gömlekten ayırmayı öğretiyor.

