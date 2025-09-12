Teknoloji devlerinden büyük anlaşma

Teknoloji devi Microsoft ile yapay zeka şirketi OpenAI, bağlayıcı olmayan yeni bir anlaşmaya imza attı. Düzenleme, OpenAI’nin kar amacı güden bir şirkete dönüşmesinin önünü açıyor.

Microsoft (MSFT.O) ve OpenAI, Perşembe günü yaptıkları açıklamada, ortaklıklarını yeni bir aşamaya taşıyacak bağlayıcı olmayan bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Bu anlaşma, OpenAI’nin mevcut yapısından çıkarak kar amacı güden bir şirkete dönüşmesine olanak tanıyacak.

Şirketler yeni ticari düzenlemelerin ayrıntılarını paylaşmazken, kesin anlaşmanın şartlarını netleştirmek için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.



Uzmanlara göre bu adım, Microsoft ile OpenAI arasında uzun süredir devam eden müzakerelerde önemli bir ilerlemeye işaret ediyor.

Microsoft’un daha geniş bir yönetim yapısı altında sermaye artırmayı ve yapay zekâ yatırımlarını desteklemek için halka arz seçeneğini değerlendirdiği ifade ediliyor.