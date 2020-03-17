Teknoloji devlerinden corona virüse karşı ortak adım

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) dünya genelinde yüzden fazla ülkeye yayıldı ve 6 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu.



Business Insider'da yer alan habere göre, en az virüs kadar tehlikeli olan yanlış bilgi ve söylentiler ile mücadele etmek için teknoloji dünyasının önde gelen firmaları ilk adımı attı.



Facebook, Google, Microsoft, Reddit, ve Twitter corona virüs ile ilgili sosyal medya mecralarında yayılan yanlış bilgi ve söylentilerle mücadele etmek için ortak hareket edeceklerini duyurdu.



Sosyal medya platformlarından yapılan açıklamada kullanıcıların doğru bilgiye ulaşmak için hükümet ve sağlık kuruluşları ile koordineli çalışıldığı bilgisinin altı çizildi.



Aynı açıklamada "Milyonlarca insanın dijital dünyada bağlantıda kalmasına yardımcı oluyoruz ve aynı zamanda virüs hakkındaki dolandırıcılık ve yanlış bilgilendirme ile birlikte mücadele ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



Facebook ve Twitter geçtiğimiz günlerde corona virüs ile ilgili yanlış bilgi yayan hesapları yasaklama kararı almıştı.



Google ise platformu üzerinden benzer içerikleri yayan kullanıcılar ile mücadele için 24 saat aralıksız çalışan bir birim kurmuştu.