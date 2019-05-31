Apple, Google, Microsoft'un da aralarında bulunduğu 47 teknoloji şirketi, İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Dairesi'nin (GCHQ) sistem erişim isteğini geri çevirdi.



Teknoloji haberleri sitesi The Verge'nin haberine göre, aralarında Apple, Google ve Microsoft'un da bulunduğu 47 teknoloji şirketi, İngiliz devletini siber saldırılara ve tehditlere karşı korumak amacıyla hükümet tarafından görevlendirilen istihbarat kurumu GCHQ'nun, kamu güvenliğini sağlama amacıyla dijital platformlara erişim talebini kınayan ortak bir açıklama yayınladı.



GCHQ, dijital platformlarda kullanıcıların mesajlaşmalarını takip etme amacıyla, "hayalet protokol" adını verdiği bir sistem önerisi hazırlamış ve bu öneriyi teknoloji devlerine sunmuştu.



Öneriye göre İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Dairesi, WhatsApp başta olmak üzere mesajlaşma amacıyla kullanılan uygulamalara üçüncü kullanıcı olarak erişebilecek ve şifrelenmiş konuşmaların içeriğini görüntüleyebilecek.



İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Dairesi yetkilileri, kamu güvenliğini sağlama amacıyla geliştirilen hayalet protokol önerisinin, teknoloji şirketleri tarafından kolaylıkla uygulanabileceğini savunurken, aralarında teknoloji devlerinin de bulunduğu 47 teknoloji şirketinin ortak açıklamasında, çevrimiçi sohbet hizmetlerine sessiz üçüncü bir katılımcı ekleme fikrinin kullanıcı güvenliğine ve güvenine zarar vereceği belirtildi.



Açıklamada, GCHQ'nun talebinin insan haklarına aykırı olduğu ve şeffaflık ilkesini ihlal ettiği ifade edilirken önerinin, kullanıcıların mahremiyetini ve ifade özgürlüğünü tehlikeye attığı, bu nedenle kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

