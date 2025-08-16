Teknoloji devlerinin kişisel güvenlik korkusu: Milyonlarca dolar harcıyorlar!

ABD’de üst düzey şirket yöneticilerine yönelik saldırılar son dönemde artış gösteriyor. Güvenlik uzmanları, özellikle United Healthcare Başkanı Brian Thompson’ın silahlı saldırıda öldürülmesi ve New York’ta ofis saldırısında dört kişinin hayatını kaybetmesinin ardından teknoloji liderlerine yönelik tehditlerin daha görünür hale geldiğini vurguluyor.

Hamilton Security’nin kurucusu, eski FBI ajanı James Hamilton, “Tehdit veya endişeyi hiç bugünkü kadar yüksek görmemiştim” dedi.



MİLYON DOLARLIK KORUMA KALKANI

Financial Times’ın analizine göre, 2024’te Meta, Amazon, Alphabet, Nvidia ve Palantir gibi şirketler güvenlik bütçelerini yüzde 10’dan fazla artırdı.

Meta: Mark Zuckerberg ve ailesi için harcanan tutar 27 milyon doları aştı.

Nvidia: CEO Jensen Huang için güvenlik harcamaları 2,2 milyon dolardan 3,5 milyon dolara çıktı.

Tesla ve Musk: Elon Musk’ın seyahatlerinde 20’ye kadar güvenlik uzmanı eşlik ediyor. Kendi güvenlik şirketini kuran Musk, geçen yıl iki suikast girişimi atlattığını açıklamıştı.

Amazon: Jeff Bezos’un güvenliği için yıllardır yıllık 1,6 milyon dolar harcanıyor. CEO Andy Jassy için ise 2024’te 1,1 milyon dolar ayrıldı.

Palantir: CEO Alex Karp ölüm tehditleri nedeniyle 7/24 koruma altında.

GÜVENLİK SEKTÖRÜ ALARMDA

LaSorsa Security & Associates’in kurucusu Joe LaSorsa, bu yılın ilk yarısında 2024’ün tamamı kadar yoğunluk yaşadıklarını belirterek, “Yöneticilerin evlerine yönelik saldırılarda dikkat çekici bir artış var” dedi.

Equilar’ın verilerine göre, 2020–2024 arasında teknoloji sektöründe yönetici güvenlik önlemleri yüzde 73,5 oranında arttı.

SİBER TAHDİTLER DE GÜNDEMDE

Uzmanlar, tehditlerin yalnızca fiziki olmadığını söylüyor. Kripto para cüzdanları için sesli deepfake onayları, ev baskınları, adam kaçırma girişimleri ve sosyal medya üzerinden yürütülen taciz kampanyaları şirket patronlarını yeni önlemler almaya zorluyor.

Concentric’in kurucusu Roderick Jones, “Kamuoyu hoşnutsuzluğu ve görünür yöneticilerle birleşen her şirket artık daha yüksek risk profiline sahip” dedi.



KRİPTO PARA LİDERLERİ DE HEDEFTE

Coinbase, 2023’te CEO Brian Armstrong için 6,2 milyon dolar güvenlik harcaması yaptı. Avrupa ve ABD’de kripto yatırımcılarına yönelik kaçırma girişimleri, sektörde risk algısını daha da artırdı.

Blockdaemon’un kurucusu Konstantin Richter, “Piyasa her yükseldiğinde işler tuhaflaşıyor. Göz önünde olmamak çok önemli” dedi.