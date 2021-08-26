Teknoloji diyarı Güney Kore, Apple ve Google'a savaş açıyor

Apple ve Google mobil dünyasını elinde tutan iki tekel konumunda.



Apple iOS'un Google ise Android'in geliştiricisi ve sahipleri. ABD merkezli iki dev şirket kendi işletim sistemleri üzerinden yapılan her alışverişten komisyon alıyor.



Yani siz Andorid ya da iOS'la çalışan cihazlardan bir uygulama satın alıyorsanız iki şirket paranın yüzde 30'unu komisyon olarak alıyor. Bu kavga o kadar büyük ki dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Epic Games, ABD'de Apple'a mahkemelik oldu.



Güney Koreli yetkililer Telekomünikasyon Ticaret Yasası'nda bir değişiklikle komisyon oranlarını sınırlandırmaya çalışıyor. Bu tasarı Güney Kore'de Anti-Google yasası olarak biliniyor.



Google üçüncü parti üzerinden satın almaya izin verse de Apple onu da engelliyor. Yani iPhone ve iPad'lerdeki bütün satınalmalar Apple üzerinden gerçekleştiriliyor.

40 MİLYAR LİRA KAZANDILAR



Tasarı 30 Ağustos tarihinde oylanacak. Apple yaptığı açıklamada iOS'a kayıtlı 482 bin geliştiricinin bugüne kadar 8.55 trilyon won (Yaklaşık 40 milyar lira) kazandığını ifade etti.



Koreli yetkililer iki şirketin geliştiricileri kendi ödeme sistemlerine zorladıklarını belirtti. Yeni tasarı yasalaşırsa Koreli geliştiriciler üçüncü parti ödeme sistemlerini kullanabilecekler. Böylece komisyon oranları azalacak. Az komisyon geliştiricilere daha yüksek kar anlamına geliyor. Geliştiriciler fiyatlamada indirime giderse son kullanıcı hizmetlere daha ucuza erişim sağlayacak.