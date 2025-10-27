Teknoloji hızlandı, göz yetişemedi: Ultra HD televizyonlar gereksiz mi?

Cambridge Üniversitesi ile Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın ana şirketi Meta tarafından yürütülen araştırma, ultra HD televizyonların üreticilerin iddia ettiği kadar yüksek görüntü kalitesi sunmadığını ortaya koydu.

Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, ortalama büyüklükteki bir oturma odasında 4K ve 8K çözünürlüklü televizyonların, benzer boyuttaki standart 2K ekranlara kıyasla gözle fark edilir bir keskinlik farkı yaratmadığı belirlendi.

Bilim insanları, ultra yüksek çözünürlüklü ekranlardaki ek piksellerin, insan gözünün algı sınırlarını aştığı sonucuna ulaştı.

İNSAN GÖZÜ TEKNOLOJİYE YETİŞEMİYOR

The Guardian gazetesine konuşan Cambridge Üniversitesinden Dr. Maliha Ashraf, “Belirli bir izleme mesafesinden sonra ekrana kaç piksel eklerseniz ekleyin fark etmiyor. Göz bunu ayırt edemiyor, dolayısıyla fazladan piksel israf anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

Araştırma ekibi, bu çalışmayla insan gözünün gerçekte kaç pikseli ayırt edebildiğini tespit etmeyi amaçladı.

Genellikle 60 PPD olarak kabul edilen 20/20 görme keskinliğinin aksine, araştırmacılar çoğu insanın bundan daha fazla detayı seçebildiğini saptadı.

Dr. Ashraf, “Sadece 20/20 görüşe göre ekran tasarlamak insan gözünün gerçek kapasitesini küçümsemek olur. Bu yüzden insanların ayırt edebildiği gerçek piksel sınırını doğrudan ölçtük” diye konuştu.

GÖZÜN GERÇEK PİKSEL KAPASİTESİ ÖLÇÜLDÜ

Bilim insanları, 27 inçlik 4K çözünürlüklü bir monitörü hareketli bir platforma yerleştirerek farklı uzaklıklardan testler yaptı.

Normal ya da düzeltilmiş görme yetisine sahip 18 katılımcıya, biri tek piksel genişliğinde renkli dikey çizgiler, diğeri ise düz gri arka plan içeren iki görüntü gösterildi.

Katılımcılardan, çizgilerin bulunduğu görüntüyü seçmeleri istendi. Çizgiler artık ayırt edilemeyecek kadar inceldiğinde, bu nokta gözün sınırı olarak kaydedildi.

Yapılan testler sonucunda, insan gözünün gri tonlarda ortalama 94 PPD, kırmızı-yeşil desenlerde 89 PPD ve sarı-mor desenlerde 53 PPD çözünürlük ayırt edebildiği görüldü.

Yazıların yer aldığı benzer bir deneyde de, harf boyutu bu sınırın altına indiğinde katılımcıların artık keskinlik farkını göremediği anlaşıldı.

TELEVİZYONUNUZUN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ YETERLİ Mİ?

Araştırmacılar, elde ettikleri verilerle ekran boyutu ile izleme mesafesi arasındaki ilişkiyi gösteren bir tablo hazırladı.

Ayrıca, kullanıcıların kendi televizyonlarının bu sınırı aşıp aşmadığını test edebileceği çevrim içi bir hesaplayıcı da geliştirildi.

Dr. Ashraf, “Eğer televizyonunuz bu hesaplamada belirtilen aralıklardaysa, daha yüksek çözünürlüğe çıkmanız görsel bir fayda sağlamaz” değerlendirmesini yaptı.

Ashraf, durumu şu örnekle açıkladı:

“Örneğin, 44 inçlik 4K televizyonu yaklaşık 2,5 metre mesafeden izleyen biri için görüntü zaten gözün ayırt edebileceğinden daha detaylı. Aynı boyuttaki bir 8K model, daha keskin görünmeyecektir.”

Araştırma, tipik izleme mesafelerinde ekran çözünürlüğünü sürekli artırmanın çoğu kullanıcı açısından sınırlı bir avantaj sunduğunu ortaya koydu.

Dr. Ashraf’a göre bu sonuç, “insan algısının sınırının teknolojiyle kesiştiği noktayı” gösteriyor.