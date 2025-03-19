Teknoloji ve otomotiv dünyasının devlerinden yapay zeka ittifakı

DİJİTAL FABRİKALAR VE SİMÜLASYON TEKNOLOJİSİ

General Motors (GM), üretim süreçlerini dönüştürmek ve optimize etmek için Nvidia’nın Omniverse platformunu kullanmayı planlıyor. Bu platform, GM’nin fiziksel fabrikalarının sanal kopyalarını, yani “dijital ikizlerini” oluşturarak üretim süreçlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayacak. Bu dijital ikizler, fabrikadaki operasyonların simülasyon yoluyla test edilmesine ve analiz edilmesine olanak tanıyacak.

Omniverse sayesinde GM, yeni üretim hatlarının ve süreçlerinin kurulumu sırasında herhangi bir fiziksel aksaklık yaşamadan, bu süreçleri önceden dijital olarak test edebilecek. Fabrikadaki potansiyel darboğazlar, hatalar ya da verimlilik sorunları, üretime geçmeden önce sanal ortamda analiz edilebilecek. Aynı zamanda bir üretim hattında yapılan değişikliklerin tüm fabrikanın performansına etkisi simüle edilerek, daha bilinçli kararlar alınabilecek.

Bu dijital simülasyonlar yalnızca üretim hatlarını değil, aynı zamanda fabrikada kullanılan robotların programlanmasını ve eğitimini de kapsıyor. Nvidia’nın yapay zeka araçları, robotların sanal ortamda eğitilmesine olanak tanıyarak daha hızlı öğrenme, hassasiyet ve verimlilik gibi avantajlar sağlayacak.

GM, bu dijital dönüşümle yalnızca maliyetleri düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor. Daha az kaynak kullanımı ve enerji tüketimi, bu teknolojilerin çevresel etkisini de azaltıyor. Ayrıca, simülasyonlarla hataların önceden tespiti, üretim kesintilerini ve atıkları en aza indiriyor.

OTONOM ARAÇLAR İÇİN YENİ ORTAK

GM, Nvidia’nın DRIVE AGX platformunu benimseyerek, sürücüsüz araç teknolojisinde önemli bir sıçrama yapmayı hedefliyor. Bu platform, gelişmiş sürücü destek sistemlerinin yanı sıra, araç içi güvenlik özelliklerini de optimize ederek tamamen otonom araçların geliştirilmesine zemin hazırlayacak.



Otonom araçlar için tasarlanmış güçlü bir donanım ve yazılım çözümü olan DRIVE AGX, otonom sürüş sistemlerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanması için gerekli bileşenleri içeriyor.



Nvidia’nın DRIVE AGX’i, daha önce Volvo’nun elektrikli otomobilleri EX90 ve ES90 modellerinde kullanılmıştı. Ayrıca otonom teslimat araçları geliştiren Nuro şirketi de araçlarında bu teknolojiyi kullanıyor.



YAPAY ZEKA ALTYAPISINDA İŞBİRLİĞİ



GM ve Nvidia arasındaki ortaklık sadece fiziksel ürünlerle sınırlı değil. Nvidia, GM’ye ileri düzey yapay zeka altyapısı sağlayarak GM’nin kendi yapay zeka tabanlı sistemlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde geliştirmesine destek olacak.