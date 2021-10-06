Teknolojide Kadın Derneği ile Udacity kadınlara yapay zeka eğitimi verecek

Bilim ve teknoloji dünyasında kadınların potansiyellerini keşfetmesine yardımcı olmak, fırsat eşitliğini sağlayarak teknoloji sektöründe faaliyet gösteren kadın sayısını artırmak ve toplumsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yenilikçi projelere imza atan Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), Türkiye’nin önde gelen markalarıyla birlikte kadınlara özel bir eğitim programı başlatıyor.



Program kapsamında, 30 kadın yönetici ve 32 üniversite mezunu genç kadına 4 ay boyunca, online eğitim kuruluşu Udacity ile birlikte oluşturulan yapay zeka eğitimleri verilecek.



"Artificial Intelligence with Python" ve "Deep Learning" ana başlıkları altında katılımcılar teknik eğitimlerin yanı sıra yine online ortamda gerçekleştirilecek canlı soru ve cevap oturumlarına, "soft skill" eğitimlerine, motivasyon konuşmalarına ve kariyer günü etkinliklerine katılacak.



1.500’den fazla mentor ve alan uzmanının yer alacağı proje sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliği olan "Nanodegree Sertikası" verilecek.

Eğitimlerle yapay zekâ yetkinliklerini geliştirecek olan yeni mezun katılımcılar, program sonunda destekçi firmalarda çalışma fırsatına da kavuşacak.



Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney

"YAPAY ZEKA EKONOMİSİ BÜYÜK POTANSİYEL BARINDIRIYOR"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, yapay zekanın hem iş dünyasında hem de yaşamın farklı alanlarında yoğun biçimde kullanıldığına dikkati çekerek, “Yapay zeka ekonomisi önümüzdeki dönemde büyük bir potansiyel barındırıyor.



PwC tarafından yapılan araştırmalar, yapay zekâ ekonomisinin boyutunun, 2030 yılına kadar 15,7 trilyon doları bulacağını öngörüyor. Aynı zamanda 2030’a kadar yapay zekâ teknolojisi ile yerel ekonomilerde yüzde 26 oranında büyüme bekleniyor" diye konuştu.



Yapay zeka ekonomisinin sadece günümüzde değil, gelecekte de önemli bir konuma sahip olacağını vurgulayan Öney, "Artık işimiz ne olursa olsun hepimiz teknolojiyi bilmek, anlamak ve en önemlisi kullanabilmek zorunluluğundayız" dedi.



Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağını yetiştirme misyonuyla mühendislik bölümlerinden yeni mezun genç kadınları bu projeye davet ettiklerini aktaran Öney, “Sektörel İş Birliği ve Yetenek Yönetimi Komitesi ile bilim ve teknolojinin üretiminde uzman insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.



Öney, Wtech olarak bilim ve teknoloji alanında hizmet verirken 21’inci yüzyılın çalışanlarını yetiştirmek için insana bu alanda yatırım yaptıklarını belirtti.



"KADINLARA, KENDİLERİNİ GELİŞTİREBİLMELERİ ADINA FIRSATLAR SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sektörel İş Birliği Komitesi Başkanı Meltem Bakiler Şahin ise Türkiye’de böyle bir projeye imza atmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade ederek, “Teknoloji alanında hizmet veren kadınların büyük bir etki yaratacağına inanıyoruz. Bu inançla kadınlara, kendilerini geliştirebilmeleri adına bu tür fırsatlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.



Kurumsal hayatta yapay zeka gibi teknolojilere olan ihtiyacın hızla arttığını bildiren Şahin, “Projemize destek veren Türkiye’nin önde gelen birçok firması, vereceğimiz eğitimler sayesinde hem çalışanlarına yatırım yapıyor hem de genç kadınların profesyonel anlamda güçlenmelerine arka çıkıyorlar. Genç kadınlarımız bu program sayesinde istihdama katılırken, kurum çalışanları da alacakları eğitimle bir üst noktaya çıkarak teknoloji anlamında daha güçlü bir kariyere sahip olacaklar" diye konuştu.



Bu arada, programa destek veren şirketler, eğitimlerin tamamlanmasının ardından yeni mezun katılımcılara bünyelerinde çalışma imkanı da sunacak.