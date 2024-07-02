Teknolojide yeni adım: Biyonik bacak, ampute bireyleri doğal yürüme hızlarına kavuşturacak

Sinir sistemi merkezli teknolojiyle geliştirilen biyonik bacağın, kas bağlarıyla iletişim kurması sayesinde ampute bireyler doğal yürüme hızını geri kazanabilecek.

Teknolojide yeni adım: Biyonik bacak, ampute bireyleri doğal yürüme hızlarına kavuşturacak

Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, biyonik bacağın beyin faaliyetini kontrol eden kaslardaki sinirlerle iletişimi incelendi.

ABD'deki Massachusetts Enstitüsü araştırmacıları, dizden aşağısı ampute edilmiş 14 kişinin katılımıyla bir çalışma yaptı.

Araştırmada, bu kişilerden 7'sine nöroprotez teknolojisiyle geliştirilen biyonik bacak takılırken, diğer 7'sine ise standart uygulama yapıldı.

Katılımcıların düz ve engelli zeminde yürüyüşlerinin incelendiği araştırmada, biyonik bacağı olanların diğer gruba oranla yüzde 41 daha hızlı hareket ettiği tespit edildi.

Araştırmada, biyonik bacağa sahip kişilerin dans ederken ve koşarken de sorunsuz hareket edebildiği kaydedildi.

DOĞAL VE NORMAL HIZDA YÜRÜYEBİLİYORLAR 

Noröprotez teknolojisiyle geliştirilen biyonik bacağın kaslara yerleştirilen sensörler aracılığıyla hareket kabiliyeti kazandığına işaret edilen araştırmada, bu sensörlerin proteze ayak bileğini ne kadar bükeceğini ve yürürken ne kadar güç harcayacağını hesaplamaya olanak sağladığı belirtildi.

Araştırmada, söz konusu sürecin zihinde zamanla alışkanlık kazandığı ve ampute bireyin "doğal ve normal" hızda yürüyebildiği aktarıldı.

Araştırmaya önderlik eden Hugh Herr, araştırma sonucunu "mucizevi" olarak değerlendirerek, çalışmanın gelecek dönemde protez yapımını önemli derecede etkileyebileceğini belirtti.

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