Teknolojide yeni dönem: Giyilebilir yapay zeka asistanı

Yanıt olarak cihaz, "e-posta, takvim davetleri ve mesajların" bir özetini sundu.



Choudhury'nin eşleştirilmiş bir akıllı telefon gerektirmediğine ilişkin yorumları göz önüne alındığında, giyilebilir cihazın bu bilgilere nereden atıfta bulunduğu belli değil, bu nedenle muhtemelen bulut tabanlı hizmetlere bağlı olduğu düşünülüyor.



Sözlü yanıtlara ek olarak, cihaz ayrıca yakındaki yüzeylere bir ekran yansıtabiliyor.



Sunumun bir noktasında Chowdhary, cihazı eline yansıttığı esnada Bethany Bongiorno'dan (Human'ın kurucu ortağı) bir telefon araması geliyor.



Kamera açısı, Chowdhary'nin aramayı nasıl cevapladığını belirsizleştiriyor ve arabirimin bir düğme gibi görünmesine rağmen hiçbir noktada elindeki yansıtılan ekranla etkileşime girmiyor.



Ancak, sanki telefonu hoparlörden kullanıyormuş gibi aramaları bekletebiliyor.



TAVSİYE VERİYOR



Cihaz, bir ekranı yansıtabilmenin yanı sıra, etrafındaki nesneleri tanımladığı gösterilen bir kamera da içeriyor.



Chowdhary, platformda bir çikolatayı belirlemek için kamerayı kullanıyor ve yapay zeka asistanı beslenme gereksinimlerine göre çikolatayı yiyip yememesi konusunda tavsiyelerde bulunuyor.



Son olarak, Choudary'nin cihazdaki bir düğmeyi basılı tuttuğu, bir cümle söylediği ve ardından Humane giyilebilir cihazının aynı cümleyi Fransızca okuduğu bir çeviri performansı da var.