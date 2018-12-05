Türkiye Verimlilik Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, 7-9 Aralık tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.



ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde organize edilen ve 150’nin üzerinde teknoloji firmasının katılacağı fuarın açılışını 7 Aralık cuma günü saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay yapacak.

SEKTÖRLERDEKİ AKILLI ÇÖZÜM TEKNOLOJİLERİ

“Akıllı Çözümler” temasıyla organize edilen fuar, başta savunma sanayi olmak üzere sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, ulaşım ve sağlık sektörlerindeki akıllı çözüm teknolojilerini kapsamaktadır.



Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ile ülkemizde ve dünyada verimliliğin arttırılmasına katkı sağlayan teknolojik ürünlerin sergilenmesi, bu çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılması ve verimlilik alanında farkındalığın artırılması amaç edinildi.

Ayrıca fuara katılan yerli ve yabancı şirketlerin (kuruluşların), yakın ilişkiler kurması, karşılıklı proje, teklif, ürün gibi alanlarda alışverişlerin yapılması, işbirliklerinin kurulması da hedeflendi.



ANADOLU ATEŞİ VE V-TALKS KONUŞMACILARI DA SAHNE ALACAK

Fuarda, firma sunumlarının yanı sıra çeşitli etkinlikler de olacak. İlk gün akşamı saat 19.00’da ülkemiz tanıtımına büyük katkısı olan Anadolu Ateşi dans topluluğunun gösterisi yapılacak. 2. gün ise alanlarında son derece başarılı olan V-Talks konuşmacıları sahne alacak.