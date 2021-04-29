Telefon satışında mücadele kızışıyor: Samsung, Apple ve Xiaomi

Akıllı telefon pazarı yıllardır büyük mücadelelere sahne oluyor. Zirvedeki iki marka olan Samsung ve Apple sürekli yeni oyuncular tarafından tehdit ediliyor.

Covid-19 salgını telefon üreticilerini ilk başta olumsuz etkilese de sektörden toparlanma sinyalleri gelmeye başladı.

Küresel ölçekte satışlar yüzde 27 oranında artış gösterdi. ABD'den gelen yaptırım haberlerinin ardından Huawei gerilemesini sürdürürken Samsung yine zirveyi elinde tutuyor.

Samsung'un ardından karlı akıllı telefon üreticisi Apple geliyor.

Samsung 76,5 milyon adetlik satışla akıllı telefon pazarının yüzde 22'sine sahip oldu. Birkaç sene önce zirveye oynayan Huawei ise 18.6 milyonla yedinci olabildi.

Aplle ise 52.4 milyon adet telefon sattı ve pazardan yüzde 15 oranında pay kapmayı başardı.

Çinli telefon üreticisi Xiaomi ise satışarını yüzde 62 artırarak 49 milyona adete ulaştı. Bir diğer yükselen marka Oppo da satışlarını yüzde 60 artırdı ve 37.6 milyon adet telefon satışı gerçekleştirdi.

Çip sorunu sektörün önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Analistlere göre LG'nin piyasadan çekilme kararı Motorola, TCL ve Nokia için şans anlamına geliyor.