Telefonların şarj ihtiyacını kökten çözecek bataryanın seri üretimi başladı

Pekin merkezli bir start-up olan Betavolt, bir yıl önce atom enerjisiyle çalışan ve yeniden şarj edilmeye ihtiyaç duymadan 50 yıl boyunca elektrik üretmeyi vaat eden devrim niteliğindeki minyatür pilini tanıttı.

Şirket şimdi bataryanın seri üretimine başladığını duyurdu. Bu, elektronik cihazlarda sürekli çalışmaya olanak sağlayacağı konusunda iyimserliği arttırırken, kötü niyetli kullanım korkularını da beraberinde getirdi.

BV100 adı verilen batarya küçük bir madeni para büyüklüğünde ve şirkete göre asla şarj edilmeye ihtiyaç duymayan cep telefonlarında ya da şu anda birkaç dakika ya da saatlik menzile sahip olan ve sürekli havada kalabilen dronelarda kullanılabilecek.

Pil, nikelin bir izotopu olan nikel-63'ün radyoaktif bozunmasından yayılan enerjiden yararlanarak elektrik üretiyor. Nikel-63 katmanları arasında tek kristalli yarı iletken tabakalar bulunuyor. Pil, 3 bin 300 megawatt saat depolayabilir ve geleneksel lityum pillerden on kat daha fazla enerji yoğunluğuna sahip.

GÜCÜNÜ 50 YILA KADAR KORUYABİLECEK

Betavolt'a göre BV100 bataryası, şarj veya bakım gerektirmeden 50 yıla kadar gücünü koruyabilecek. 15x15x15 milimetre ölçülerindeki batarya 100 mikrowatt kapasiteye ve 3 volt gerilime sahip.

Bununla birlikte, kapasitesi hala oldukça mütevazı ve dizüstü bilgisayar bir yana, akıllı telefon gibi bir elektronik cihaza güç sağlayacak kadar güçlü değil.

"KALP PİLİNE GÜÇ SAĞLAYABİLİR"

Bununla birlikte şirket, daha zorlu cihazlara güç sağlamak için birkaç pilin seri veya paralel olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Cebinizde radyoaktif bir “kapsül” bulundurmak tehlikeli görünebilir, ancak şirket pilin “tamamen güvenli” olduğu konusunda ısrar ediyor. Hatta kalp pili ve yapay kalp gibi tıbbi cihazlara güç sağlamak için kullanılabileceğini iddia ediyor.

Bu pillerin çeşitli silah sistemleri ve robotik veya diğer araçlar, askeri uydular, siber saldırı ekipmanları vb. gibi endişeleri artıran bir dizi uygulaması ve kullanımı da olabilir.

