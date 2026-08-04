Telegram Apple App Store'dan kaldırıldı mı?

Aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması Telegram , Apple App Store'dan kayboldu.



Uygulama artık yeni indirme aramalarında görünmese de, cihazlarında Telegram yüklü olan kullanıcılar hizmetin çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Kaybolmanın teknik bir aksaklıktan mı yoksa platformdan resmi olarak kaldırılmasından mı kaynaklandığı belirsizliğini koruyor.

Uygulama, Android kullanıcıları için Google Play Store'da hala mevcut.

Apple veya Telegram'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Apple daha önce 2018 yılında uygulamayı mağazasından kaldırmıştı. O dönem Telegram kurucusu Pavel Durov, kaldırmanın Telegram'ın kullanıcılarına "uygunsuz içerik" sunması nedeniyle gerçekleştiğini açıklamıştı.