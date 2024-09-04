Telegram, Güney Kore'deki "deepfake pornografik" içerikler için özür diledi

Telegram, Güney Kore’de "deepfake pornografik" yani yapay zekayla üretilen cinsel içeriklerin yer aldığı sohbet odaları nedeniyle başlatılan polis soruşturmasının ardından, platformundan 25 cinsel istismar materyalini kaldırdı ve iletişimsizlik için özür diledi.

Telegram, Güney Kore'deki "deepfake pornografik" içerikler için özür diledi

Güney Kore haber ajansı Yonhap, şifreli mesajlaşma uygulaması 'ın platformundaki bazı deepfake pornografik içerikleri kaldırma talebine uyduğunu ve dijital cinsel suçlara verdiği yanıttan dolayı özür dilediğini söyledi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Son zamanlarda Telegram'da Güney Koreli kadınların üzerinde oynanmış fotoğraflarıyla deepfake pornografik içerikler oluşturup dağıtıldığından şüphelenilen çok sayıda sohbet odası keşfedildi ve ülke polisi, Telegram'ın deepfake cinsel suçlara yataklık etme şüphesiyle platforma soruşturma başlatmıştı.

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CİNSEL İSTİSMAR MATERYALLERİNİ PLATFORMDAN KALDIRDI

'ın Doğu Asya şubesi temsilcisi, Kore İletişim Standartları Komisyonu'na (KCSC) bir e-posta göndererek, şirketin KCSC tarafından talep edildiği üzere 25 adet cinsel istismar materyalini platformundan kaldırdığını doğruladı.

Telegram'ın ayrıca konuyla ilgili iletişimsizlikten dolayı özür dilediği ve medya gözlemcisiyle gelecekteki iletişim için özel bir e-posta adresi paylaştığı belirtildi.

KCSC, Telegram'dan platformdaki yasadışı içeriğe daha iyi yanıt vermek için Güney Koreli yetkililerle bir yardım hattı kurmasını talep ettiğini söyledi.

Bir KCSC yetkilisi, "Deepfake cinsel istismar materyallerinin dolaşımını çözmek ve nihayetinde dijital cinsel suç içeriğini ortadan kaldırmak için özel e-posta adresinden başlayarak bir yardım hattı sağlayarak Telegram ile işbirliğini güçlendirmek istiyoruz" dedi.

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