Telegram, Güney Kore'deki "deepfake pornografik" içerikler için özür diledi

Güney Kore haber ajansı Yonhap, şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram 'ın platformundaki bazı deepfake pornografik içerikleri kaldırma talebine uyduğunu ve dijital cinsel suçlara verdiği yanıttan dolayı özür dilediğini söyledi.

CİNSEL İSTİSMAR MATERYALLERİNİ PLATFORMDAN KALDIRDI

Telegram'ın Doğu Asya şubesi temsilcisi, Kore İletişim Standartları Komisyonu'na (KCSC) bir e-posta göndererek, şirketin KCSC tarafından talep edildiği üzere 25 adet cinsel istismar materyalini platformundan kaldırdığını doğruladı.



Telegram'ın ayrıca konuyla ilgili iletişimsizlikten dolayı özür dilediği ve medya gözlemcisiyle gelecekteki iletişim için özel bir e-posta adresi paylaştığı belirtildi.



KCSC, Telegram'dan platformdaki yasadışı içeriğe daha iyi yanıt vermek için Güney Koreli yetkililerle bir yardım hattı kurmasını talep ettiğini söyledi.

Bir KCSC yetkilisi, "Deepfake cinsel istismar materyallerinin dolaşımını çözmek ve nihayetinde dijital cinsel suç içeriğini ortadan kaldırmak için özel e-posta adresinden başlayarak bir yardım hattı sağlayarak Telegram ile işbirliğini güçlendirmek istiyoruz" dedi.