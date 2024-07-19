Telegram'a "mini" uygulama dükkanı ve tarayıcı eklenecek

Anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Telegram'a "mini" uygulama dükkanı ve uygulama içi tarayıcı ekleneceği, kamuya açık hesapların da uygulamaya kayıt tarihlerinin gösterileceği bildirildi.



Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, yaptığı yazılı açıklamada, 2024'te yüz milyonlarca insanın blokzincirle tanıştığını belirtti.



Telegram'ın da söz konusu "toplumsal dönüşümün" merkezinde yer aldığını ifade eden Durov, "Bu eğilimi sürdürmek için bu ay mini bir uygulama dükkanını ve Web3 sayfalarını destekleyen bir uygulama içi tarayıcıyı tanıtacağız." ifadesini kullandı.



Kripto dünyasına yeni girenleri dolandırmaya çalışanlarla mücadeleye yönelik önlemleri de artıracaklarına işaret eden Durov, "Telegram, kamuya açık hesaplar için Instagram'a benzer şekilde kayıt ayını ve ülkesini göstermeye başlayacak." bilgisini verdi.



Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 2023 sonu itibarıyla 800 milyon kişiye ulaşmıştı.



