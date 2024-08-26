Telegram CEO'sunun gözaltı süresi uzatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te gözaltına alınan Telegram CEO'su Pavel Durov'un gözaltı süresi uzatıldı. Fransız adli makamlarının Durov'un durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

Telegram CEO'sunun gözaltı süresi uzatıldı

'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, mesajlaşma uygulamasıyla ilgili suç işlediği iddiasıyla Paris'te gözaltına alındı.

Guardian'ın Fransız adli makamlara dayandırdığı habere göre, Rus asıllı Durov'un gözaltı süresinin uzatıldığı kaydedildi. 

39 yaşındaki Durov'un gözaltı süresi, davaya bakan soruşturma hakimi tarafından uzatıldı.

Sorgulama için bu ilk gözaltı süresinin en fazla 96 saat sürebileceği kaydedildi.

Gözaltının bu aşaması sona erdiğinde, hakim onu serbest bırakmaya veya suçlamada bulunmaya ve daha fazla gözaltında tutmaya karar verebilir.

DUROV'A YÖNELİK SUÇLAMALAR

Fransız müfettişler, dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç, terörizmi teşvik ve siber zorbalık iddialarına ilişkin bir soruşturmanın parçası olarak Durov için tutuklama emri çıkarmış ve gözaltına alınmıştı.

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