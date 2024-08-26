Telegram'dan Durov'a yönelik suçlamalara ilk açıklama: "Saçmalık"

Mesajlaşma uygulaması Telegram, şirketin Avrupa Birliği (AB) yasalarına uyduğunu duyurarak, kurucusu Pavel Durov’a yönelik suçlamaları “saçmalık” şeklinde nitelendirdi.

Telegram'dan Durov'a yönelik suçlamalara ilk açıklama: "Saçmalık"

'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının ardından platformdan ilk resmi açıklama geldi.

Uygulamaya ilişkin sürekli çalışmaların yapıldığına işaret edilen açıklamada, “Telegram, Dijital Hizmet Yasası dahil AB’nin yasalarına uymaktadır. Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'ya sık sık seyahat etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Dünyada yaklaşık 1 milyar insanın Telegram kullandığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Bir platformun veya sahibinin bu platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia etmek saçmalıktır. Bu durumun derhal çözülmesini bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'daki savaşla birlikte ülkesi Rusya'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamaya başlayan Telegram kurucusu Pavel Durov,  Paris yakınlarındaki Bourget Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

SERVETİ YAKLAŞIK 15 MİLYAR DOLAR 

Yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Durov'u taşıyan özel jetin Azerbaycan'dan havalandığı bildirildi.

Rus ve Fransız basınında yer alan haberlere göre, Durov'un Telegram platformu üzerinde yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için hakkında Fransa'da yakalama kararı bulunduğu iddia edilmişti. 

RUSYA'DAN FRANSAYA NOTA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’ya Durov’a erişim talep eden nota verildiğini bildirmişti.

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