Telegram'ın gizlilik politikasında değişiklik: Kötüye kullananların bilgileri yetkililerle paylaşılacak

Durov, Telegram'dan yaptığı açıklamada, platformun, halka açık kanalların ve botların bulunmasına olanak sağladığını fakat bu özelliğin, "yasa dışı ürünlerin satılması suretiyle hizmet şartlarını ihlal eden kişilerce kötüye kullanıldığını" ifade etti.



Ekiplerin bu konuda çalıştığını ve uygulamada arama yapıldığında "problemli içeriklere artık erişilemediğini" belirten Durov, Telegram'ın "kötüye kullanılmasının önüne geçmek için" gizlilik politikasında değişikliğe gidildiğini kaydetti.



İlgili adli yetkililerden gelen geçerli yasal talepler doğrultusunda hizmet şartlarını ihlal eden kişilerin IP adresi ve telefon numaralarının paylaşılabileceğini açıklayan Durov, bu güncellemeyle suçluların caydırılmasının amaçlandığını aktardı.



Durov, "kötü niyetli kişilerin platformu kendi emelleri için kullanmasına izin verilmeyeceğini" ifade etti.