Teleskoplar tespit edemiyor: "Görünmez yol arkadaşı Mars’a çarpabilir"

Harvard Üniversitesi’nden astrofizikçi Avi Loeb, Güneş Sistemi’nden geçen gizemli gökcisminin (3I/ATLAS) “görünmez bir yol arkadaşı” olabileceğini ve bu mini-sondanın haftalar içinde Mars’a çarpabileceğini iddia etti.

GİZEMLİ BİR UZAY ARACI MI?

3I/ATLAS, bilim dünyası tarafından devasa miktarda karbondioksit salan donmuş bir kuyrukluyıldız olarak kabul ediliyor.

Ancak Loeb, cismin sıra dışı rotasına dikkat çekerek bunun teknolojik bir kökene işaret edebileceğini söylüyor.

Yeni yayımladığı makalede, 3I/ATLAS’ın önünde ilerleyen 100 metreden küçük bir “öncü mini-sonda” bulunduğunu öne sürdü

MARS'A YÖNELEN ROTA

3 Ekim 2025’te 3I/ATLAS’ın Mars’a 18 milyon mil yaklaşması bekleniyor. Bu, Mars yörüngesindeki HiRISE kamerası için detaylı görüntüleme fırsatı sunacak.

Loeb’e göre eğer nesne doğal bir kuyrukluyıldız değilse, gizli mini-uydu Mars’a bilerek yaklaşabilir veya çarpabilir.

TELESKOPLARIN GÖZÜNDEN KAÇMIŞ OLABİLİR

Loeb, 100 metreden küçük bir cismin mevcut teleskoplarla tespit edilemeyeceğini belirtiyor.

Hesaplamalarına göre, eğer böyle bir sonda varsa, Mars’a 3I/ATLAS’tan bir hafta önce yani Eylül sonunda ulaşabilir.

Doğal parçacıkların bu mesafeyi kat edemeyeceğini söyleyen Loeb, Mars’a ulaşmasının “teknolojik bir kökenin kanıtı” olacağını savunuyor.

NASA VERİLERİ ISRARCI

NASA teleskopları, 3I/ATLAS’tan saniyede 940 trilyon karbondioksit yayıldığını tespit etti. Gözlemlenen parlaklığın yüzde 99’unun aslında etrafındaki dev gaz ve toz bulutundan (koma) kaynaklandığı belirtildi. Bilim insanlarının çoğu bu nedenle nesneyi sıradan bir kuyrukluyıldız olarak görmeye devam ediyor.