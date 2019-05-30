LG Electronics (LG), kullanıcılarına daha iyi bir izleyici deneyimi sunma vizyonunun bir parçası olarak, 2019 yapay zeka özellikli televizyonlarında, farklı dillerdeki sesli komutları anlayan “Çoklu Dil Desteği”ni tanıttı. 2019 model LG TV'ler, LG'nin daha yüksek düzeyde görüntü ve ses kalitesi sağlamak için derin öğrenme algoritması kullanan benzersiz ThinQ yapay zeka platformuyla birlikte geliyor. Yeni algoritma ile LG TV’ler kaynak içeriğini analiz ediyor ve optimize edilmiş bir içerik sunmak için ortam koşullarını tanıyor.



2019 model LG TV’lerde bulunan sesli komut algılama özelliği, ek donanıma gerek olmadan, sadece uzaktan kumandayla konuşarak yanıt almayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Yeni nesil LG TV’ler içeriği anlayarak, daha karmaşık isteklere yanıt verebiliyor. Böylelikle kullanıcılar, istedikleri sonucu elde etmek için verdikleri komutları defalarca tekrarlamak zorunda kalmıyorlar.



Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing - NLP), LG’nin OLED TV, NanoCell ve Smart TV serilerini içeren yeni yapay zeka özellikli TV’lerinde, sesle etkinleştirilmiş kontrol sunmasına yardımcı oluyor. LG’nin yeni nesil TV’leri, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Portekizce, İspanyolca ve Rusça dahil olmak üzere birçok dilde yerleşik NLP’yi destekliyor.



SESLİ KOMUTLA KANAL DEĞİŞTİRME, AYAR YAPABİLME ÖZELLİĞİ



LG’nin ThinQ yapay zeka özellikli TV’leri, tüketicilere TV kontrolü ve içerik arama da dahil olmak üzere birçok avantaj sağlamak için tasarlandı. LG TV sahipleri, sadece seslerini kullanarak kanalları değiştirebiliyor, ses seviyesiyle oynayabiliyor ve TV ayarlarını yapabiliyorlar. İçerik arama işlevi ise, kullanıcıların Netflix'teki en son programları keşfetmelerini ve YouTube'daki videoları izlemelerini de sağlıyor.



LG, tüketicilerin daha konforlu yaşamasını sağlamak ve oturma odalarının rahatlığında, sadece seslerini kullanarak televizyonlarını ve akıllı ev cihazlarını yönetmeleri amacıyla Open Connectivity Foundation (OCF) ile ortaklık kurdu. LG kullanıcıları bu iş birliği ile, klimalar ve çamaşır makinelerinden robotik elektrikli süpürgelere, hoparlörlere ve aydınlatmaya kadar, cihazları doğrudan TV'den kontrol etmeyi mümkün kılan sezgisel Home Dashboard'un keyfini çıkartıyorlar.