Telif avukatının 6 yaşındaki oğlu, yapay zekayla telif haklarını çiğneyecek site tasarladı

ABD’li fikri mülkiyet avukatı Jonathan Menkes, hafta sonu yaşadığı şaşkınlığı blog yazısında anlattı. Menkes’in oğlu, hiç kod bilmeden, Google AI Studio ile “Bedtime Story Weaver” adını verdiği tamamen etkileşimli bir web sitesi üretti. Site, kullanıcıdan yaş, tema, karakterler ve hikayenin tonu gibi bilgiler isteyerek anında metin ve görsel oluşturuyordu.

İlk denemede orijinal karakterlerle bir hikaye oluşturan küçük çocuk, daha sonra siteye Sonic the Hedgehog ile Mario’nun birlikte maceraya çıktığı bir hikaye yazdırdı ve buna uygun bir görsel de üretildi.

Avukat Menkes, durumu “Oğlumun yaptığı şey, başkalarının yapmasını yıllarca engellemeye çalıştığım türden bir telif hakkı ihlaliydi" ifadeleriyle açıkladı.

“YAPAY ZEKA İLE TELİF İHLALİ ARTIK ÇOCUK OYUNCAĞI”

The Register’a konuşan Menkes, bu olayın fikri mülkiyet sahipleri için büyük bir uyarı niteliğinde olduğunu söyledi. Yapay zeka araçlarıyla herhangi bir karakteri, marka sahibinin izni olmadan yeni sahnelere yerleştirmek artık saniyeler sürüyor. Bu durum yalnızca OpenAI’nin Sora aracıyla ilgili endişelerle sınırlı değil; Menkes benzer sorunların Google’ın araçlarında da görülmeye başladığına dikkat çekti.

Menkes’e göre markalar ve telif hakkı sahipleri, çok daha agresif bir şekilde internette taklit ve ihlalleri takip etmek zorunda kalacak. Güncel yöntemlerin çoğu, yapay zeka çağındaki bu yeni ihlal türlerini yakalamakta yetersiz kalıyor. Çünkü “tarafsız” komutlar bile (“video oyunu tesisatçısı” gibi) doğrudan Mario benzeri görseller üretebiliyor.

“NASIL OLACAĞINI KESTİRMEK ÇOK ZOR”

OpenAI ve Disney gibi şirketler, telif sahiplerinin içeriklerini kontrollü şekilde kullanıp gelir elde edebileceği modeller deniyor. Ancak Menkes’e göre tüm bu girişimler, mahkemelerin önümüzdeki yıllarda çözmek zorunda kalacağı büyük sorunların sadece başlangıcı.

Gelecekte, takedown (kaldırma) prosedürlerinin hız ve hacim nedeniyle tamamen yeniden şekillenmesi, yeni yasaların, sorumluluğun bir kısmını yapay zeka geliştiricilerine kaydırması ve buna rağmen dev davaların yıllarca sürmesi bekleniyor.

Menkes, “Telif hukuku, bu teknoloji karşısında kaçınılmaz şekilde evrilecek ama nasıl olacağını kestirmek çok zor” açıklamasında bulundu.