Ters takılmış çipi fark etti, işten çıkarıldı

Teknoloji sitesi The Register’ın “On Call” köşesinde aktarılan ilginç bir olay, teknoloji sektöründe çalışanların karşılaştığı absürt durumlara bir yenisini ekledi.



ABD’nin en büyük ikinci eyaleti Teksas'ta adı açıklanmayan bir yarı iletken firmasında kısa süre çalışan ve “Tex” takma adıyla anılan bir çalışan, şirketin teslimat bölümünde gelen bileşenleri incelemekle görevliydi.



Rutin parçalarla ilgilenmekten sıkılan Tex, bir gün incelemesi için kendisine anakartların verilmesine heyecanlandı. Ancak bu heyecan, işten çıkarılmasıyla sonuçlandı.



İKİ KUSURLU PARÇAYI GÖRDÜ



Anakartların kontrolü için kısa bir eğitim başlatan yöneticiyi daha ilk dakikada şaşkına çeviren Tex, iki kusurlu parçayı hemen fark etti.



Çiplerin yanlış yerleştirildiğini söyleyen Tex, durumu açıklaması istendiğinde şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı: Çiplerden bazıları ters takılmış, yani pinleri anakarta oturması gerekirken yukarı bakacak şekilde lehimlenmişti.



Bu kadar bariz bir hata karşısında tebrik beklerken Tex’in başına hiç ummadığı bir şey geldi. Tex, “Çipin ters olduğunu işaret ettiğim anda işime son verildi” dedi.



Olay, “doğruyu söylediği için cezalandırılan” çalışanların hikâyelerine bir örnek olarak gösteriliyor.

