Tesla, 1 milyon elektrikli araba üreten ilk şirket oldu

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla 1 milyon elektrikli araç üreten ilk firma oldu.



Açıklama Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan geldi. Musk Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ekibini tebrik etti.



2003 yılında kurulan Tesla'nın 2020 yılı için belirlediği satış rakamı ise bugüne kadar yaptığı satışın yarısı yanı 500 bin adet.



Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

1 milyonuncu elektrikli otomobilinin kırmızı renkteki Model Y olduğu gösteren bir fotoğraf paylaşan Elon Musk, ayrıca ekibin araçla poz verdiği aşağıdaki görüntüyü de yayınladı.